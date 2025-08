Meer inzicht en efficiency voor EDR

In het najaar van 2018 koos EDR Advies & Accountancy voor de bedrijfssoftware van Yoobi. De wens om processen verder te automatiseren en te professionaliseren werd steeds groter, mede door de snelle groei van het kantoor sinds de oprichting in 2016. De ervaringen met de verschillende modules van Yoobi en de impact ervan op het accountantskantoor zijn positief.

Nieuwe manier van urenregistratie

Een foutloze urenregistratie is essentieel: het vormt de basis voor een efficiënt facturatieproces en geeft inzicht in de tijdsbesteding per klant en activiteit. Door de groeiende klantenportefeuille besloot EDR gebruik te maken van Yoobi, met de Urenregistratiemodule als belangrijkste onderdeel.

“Willen we goed werk verrichten voor onze klanten, dan moet ons eigen systeem ook goed zijn. De geregistreerde uren bieden een snel inzicht in de bestede werkzaamheden.”

Het werkproces van urenregistratie naar facturatie verloopt snel en efficiënt. Er wordt zowel op basis van vaste abonnementsprijzen alsook regie gefactureerd.

Facturatie goed geregeld

EDR verstuurt periodieke facturen (per maand of kwartaal) voor abonnementen. Advieswerkzaamheden worden gefactureerd op basis van nacalculatie. Ook hiervoor is een juiste urenregistratie van belang. De abonnementsfacturen worden automatisch aangemaakt. Er wordt hierop nog een extra check uitgevoerd voorafgaand aan de verzending.

“Het automatisch genereren van facturen bespaart veel tijd. Dankzij de handige koppeling met Twinfield worden de juiste gegevens direct ingelezen in onze boekhouding.”

Verlof en inzicht

Voor rapportages en analyses maakt EDR gebruik van de Inzichtmodule van Yoobi. Deze is met name waardevol voor nacalculatie en het bepalen van abonnementsprijzen. Daarnaast registreren medewerkers in Yoobi ook hun verlofuren en tijd-voor-tijd, wat zorgt voor overzicht en gemak.

“Het is voor de werknemers handig om inzicht te hebben in hun actuele verlofsaldo. We werken met een klein team, waardoor verlofaanvragen meestal direct worden toegewezen. Het is een formaliteit die we op deze manier goed waarborgen.”

Met onze modulaire en flexibele software voor accountantskantoren regel je in een handomdraai belangrijke bedrijfsprocessen. Accountantskantoren die met Yoobi werken kiezen vaak voor urenregistratie, facturatie, inzicht en CRM. Onze software groeit met je mee in gebruikers en in modules. Tijdens een vrijblijvende, persoonlijke demo laten we je alle mogelijkheden van onze modulaire software zien. Zo ontdek je zelf of Yoobi bij jouw accountantskantoor past. Vraag direct jouw demo aan.