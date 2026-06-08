Medewerkers registreren gewerkte uren vaak pas dagen later

Realtime urenregistratie blijkt in de praktijk dus eerder uitzondering dan regel, zo concludeerde het bedrijf dat oplossingen voor urenregistratie biedt. Het analyseeerde ruim 391.000 urenregels en circa 1,57 miljoen geregistreerde uren uit 2025. “Veel organisaties gaan ervan uit dat medewerkers hun uren dagelijks registreren. Maar slechts een deel van de uren wordt realtime ingevoerd; een groot deel wordt later bijgewerkt en een kleiner deel zelfs vooraf geregistreerd. Hoe langer medewerkers wachten met uren registreren, hoe groter de kans op onnauwkeurige tijdregistratie.”

Vaak in batches bijwerken

Uiteindelijk blijkt dat slechts 36,6% van de uren op dezelfde dag wordt geregistreerd; 55,6% wordt achteraf geregistreerd. Bijna 43% van alle uren wordt zelfs pas na twee dagen of later ingevoerd. Daarnaast wordt 7,8% van alle uren vooraf geregistreerd. “Dat suggereert dat urenregistratie in veel organisaties niet continu gebeurt, maar vaak in batches wordt bijgewerkt of vooraf gepland wordt ingevoerd.” Opmerkelijk is ook dat 22% van alle uren pas na een week of later wordt geregistreerd. Op maandag en vrijdag vinden de meeste urenregistraties plaats.

Achteraf invoeren betekent meer uren

Worden uren pas een week later ingevoerd, dan gaat het in 24% van de gevallen om werkdagen van exact 8 uur. Worden uren dezelfde dag geregistreerd, dan is maar 9% precies 8 uur. Volgens Project Hours bevatten achteraf ingevoerde registraties gemiddeld meer minuten dan registraties op dezelfde dag, vaak omdat werkzaamheden achteraf worden gereconstrueerd in grotere tijdsblokken.