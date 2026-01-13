Urenregistratie vormt de basis van elk accountants- en administratiekantoor. Je wilt af van handmatige invoer, losse systemen en achteraf corrigeren.

Automatisering biedt hiervoor een structurele oplossing. Niet door controle te verminderen, maar juist door inzicht te vergroten en administratieve lasten te verlagen. Modulaire en online software maakt dit vandaag de dag praktisch en schaalbaar. Hieronder volgen 3 invalshoeken waarmee urenregistratie slimmer en efficiënter wordt ingericht.

1. Planning en werkzaamheden

Een groot deel van de gewerkte uren volgt een vast patroon. Terugkerende opdrachten, vaste klanten en voorspelbare werkzaamheden vormen de kern voor veel kantoren. Door urenregistratie te koppelen aan planning en opdrachten ontstaat automatische vastlegging van tijd, zonder handmatige invoer per activiteit. Medewerkers werken vanuit vooraf ingerichte taken en dossiers, waarbij tijd automatisch wordt toegekend aan de juiste klant en opdracht. Dit levert meerdere voordelen op:

Minder handmatige handelingen tijdens de werkdag;

Hogere datakwaliteit door vaste structuren;

Directe koppeling tussen planning en realisatie.

Voor accountants- en administratiekantoren betekent dit dat urenregistratie onderdeel wordt van het werkproces, in plaats van een losse administratieve taak. Dat verhoogt de acceptatie bij medewerkers en verbetert de betrouwbaarheid van rapportages over declarabiliteit en voortgang. Kost een taak (eenmalig) toch meer tijd dan begroot? Medewerkers passen dit snel en eenvoudig aan. Wanneer dit structureel voorkomt, zie je dit vanzelf en dan is aanpassen zo gedaan.

2. Slimme timer

Niet alle werkzaamheden laten zich vooraf plannen. Ad-hoc vragen, overlegmomenten en onverwachte correcties horen bij het vak. Online software speelt hierop in met een slimme timer. Medewerkers starten eenvoudig een timer bij het openen van een dossier, klant of taak. De software koppelt de tijd automatisch aan de juiste context. Deze manier van werken voorkomt:

Vergeten uren aan het einde van de dag;

Globale schattingen achteraf;

Verkeerd toegewezen tijd.

Doordat de registratie plaatsvindt tijdens het werk, ontstaat een realistisch beeld van tijdsbesteding. Voor leidinggevenden levert dit actuele inzichten op in werkdruk, bezetting en voortgang. Voor het kantoor als geheel vertaalt dit zich naar een vollediger overzicht van activiteiten en bestede tijd, en een eerlijkere verdeling tussen declarabele en niet-declarabele tijd.

3. Integratie met andere systemen en processen

Echte automatisering stopt niet bij urenregistratie alleen. De grootste winst ontstaat wanneer tijdregistratie onderdeel wordt van een geïntegreerd ecosysteem. Denk aan een samenwerking met CRM, boekhouding, facturatie en rapportages. Modulaire software maakt het mogelijk om uren automatisch door te zetten naar vervolgprocessen, zonder dubbele invoer. Concreet betekent dit:

Geregistreerde uren vormen direct de basis voor facturatie;

Onderhanden werk wordt automatisch bijgewerkt;

Rapportages over declarabiliteit en omzet blijven continu actueel.

Voor accountants- en administratiekantoren resulteert dit in minder administratieve correcties en een kortere doorlooptijd van werk naar factuur. Bovendien ontstaat er een duidelijk overzicht voor gerichte sturing. Integraties zorgen er ook voor dat kantoren stapsgewijs automatiseren, passend bij hun omvang en ambities.

Waarom automatisering de investering waard is

Automatisering van urenregistratie draait niet alleen om tijdwinst. Het gaat om kwaliteit van data, voorspelbaarheid en grip. Door registratie dichter bij het primaire proces te organiseren, neemt de betrouwbaarheid toe en daalt de administratieve druk. Dat levert ruimte op voor advies, klantcontact en inhoudelijk werk. Voor accountants- en administratiekantoren betekent dit:

Betere declarabiliteit zonder extra werkdruk;

Real-time inzicht in voortgang en rendement;

Meer rust in de piekperiodes.

Online en modulaire software sluit daarbij aan op de behoefte aan flexibiliteit en schaalbaarheid. Kantoren groeien, veranderen van samenstelling en diensten, en verwachten dat systemen hierin meebewegen. Urenregistratie automatiseren vraagt om een slimme inrichting van processen, niet om extra controle. Door registratie te koppelen aan planning, te ondersteunen met timers en te integreren met andere systemen, ontstaat een efficiënte en betrouwbare werkwijze.

Met onze modulaire en flexibele software voor accountantskantoren regel je in een handomdraai belangrijke bedrijfsprocessen. Accountantskantoren die met Yoobi werken kiezen vaak voor urenregistratie, facturatie, inzicht en CRM. Onze software groeit met je mee in gebruikers en in modules. Tijdens een vrijblijvende, persoonlijke demo laten we je alle mogelijkheden van onze modulaire software zien. Zo ontdek je zelf of Yoobi bij jouw accountantskantoor past. Vraag direct jouw demo aan.