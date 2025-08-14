Aantal faillissementen fors gedaald

In juli zijn, gecorrigeerd voor zittingsdagen, 299 bedrijven failliet verklaard. Dat zijn er 109 minder dan in dezelfde maand vorig jaar, een daling van 27 procent. Ten opzichte van juni nam het aantal faillissementen met 4 procent af, zo meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Naast het absolute aantal faillissementen kijkt het CBS naar de zogenoemde faillissementsgraad: het aantal uitgesproken faillissementen per 100 duizend bedrijven. Deze maatstaf maakt het mogelijk om ontwikkelingen in de tijd en verschillen tussen bedrijfstakken beter te vergelijken. In juli lag de faillissementsgraad op 8,1. Een jaar eerder waren dat nog 11,3 faillissementen per 100 duizend bedrijven.

Historische piek en dieptepunt

Sinds het begin van de metingen in 2015 bereikte de faillissementsgraad in maart 2015 een piek van 24,8. Daarna daalde het cijfer gestaag, met in augustus 2021 een laagterecord van 3,4. In de jaren daarna liep de graad weer op, maar sinds 2024 stabiliseert deze op een relatief laag niveau.

Horeca opnieuw zwaar getroffen

Niet voor zittingsdagen gecorrigeerd gingen in juli relatief gezien de meeste bedrijven failliet in de horeca. Per 100 duizend horecabedrijven werden er 35,1 failliet verklaard. Een jaar eerder waren dat er nog 58,1.

