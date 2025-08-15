‘Accountant kwam met sterfhuisconstructie op verzoek van paardenhandelaar’

Het advies van een inmiddels bestrafte accountant om een BV leeg te halen in het zicht van een claim van tonnen was juist op verzoek van zijn cliënt. Dat bepleiten de advocaten van de gedupeerde koper van een geblesseerd paard van 3 ton donderdag. In deze zaak legde de tuchtrechter de accountant eerder een doorhaling op.

Al ruim 10 jaar lang wordt geprocedeerd over paard Handsome O, een beloftevolle hengst die voor 3 ton naar de Noorse ondernemer Kristin Andresen ging. Ze kocht de hengst begin 2015 van de Groningse handelaar Jan Brouwer die het paard persoonlijk afleverde in de stal in Denemarken. Daar bleek na enkele dagen dat het paard een neurologische aandoening heeft, een zogeheten hanentred. Dat maakt het paard ongeschikt voor springwedstrijden, juist waarvoor Handsome O was gekocht en zoveel waarde had. Als Andresen haar geld terug wil, blijkt de verkopende partij – Purioso Hoeve – een lege huls. Ook de opbrengst van 3 ton is inmiddels doorgesluisd.

Hoe dat kon? Door een ‘herstructurering’, snel opgezet door de Groningse registeraccountant van Brouwer. Als begin maart 2015 Andresen meldt dat er iets mis is met de hengst, handelt de accountant snel. Hij geeft de notaris opdracht een nieuwe BV op te richten, Brouwer Horses. Brouwer zelf ondertekent de oprichtingsakte en kort hierna verdwijnt de inboedel van Purioso naar deze nieuwe BV.

Er volgen vele juridische procedures. De advocaat van Brouwer bracht bij de rechtbank Noord-Nederland antwoorden in van de accountant waaruit blijkt dat ‘de juridische structuur’ bij klanten regelmatig onder de loep wordt genomen. Bij Brouwer was dat niet anders. Het had dus niets van doen met de aanstaande claim van de Noorse ondernemer. Begin dit jaar lijken in de Accountantskamer de zaken anders te liggen. Ook de advocaat van de accountant brengt die mails in, maar hij weet niet dat de Accountantskamer ook beschikt over mails uit een tuchtzaak die Brouwer zelf aanhangig maakte tegen de accountant. Hij trekt die zaak weer in, maar de tuchtrechter nam een uitzonderlijk besluit: de stukken van Brouwer werden gevoegd bij de zaak tegen de accountant. Waarom? Omdat er een opvallende passage ontbreekt.

‘Sterfhuisconstructie’

,,4 Maart is geen toevallige datum, maar is een gevolg van de actie van Andresen”, schrijft de accountant. Daaruit blijkt dus dat de ‘sterfhuisconstructie’ bedoeld was om de aanstaande claim te ontlopen. Met zijn advies tot het opzetten van een ‘sterfhuisconstructie’, waardoor de BV waar Andresen haar claim neerlegde was leeggehaald, had hij zijn beroep in diskrediet gebracht, stellen advocaten Stefan Tuinenga en Dizzy van Duijn namens de koper. De accountant wordt fors bestraft voor de tuchtrechter. Hij mag drie maanden zijn beroep niet uitoefenen. Die beslissing is inmiddels onherroepelijk, bleek in het gerechtshof in Leeuwarden.

De zaak bij het hof is aangespannen door Brouwer. Hij werd in 2021 veroordeeld tot betaling van 460.000 euro aan Andresen. Is hier bewust geknipt en geplakt in die mails, wilde het hof weten. ,,Dit klopt gewoon niet en mijn cliënt wilde dat niet inbrengen. Dat is gewoon goed procederen”, zei advocaat Stephan Wensing namens de paardenhandelaar over de bewuste e-mail. Volgens een van de raadsheren is het stuk ingebracht als een integrale weergave van de mail, terwijl dat duidelijk niet het geval is. Ook stelt de accountant dat Brouwer bij hem langskwam en om een oplossing vroeg. ,,De koper wil nu dit paard terug leveren en eist de betaalde koopsom terug”, mail de accountant. ,,Jan is zich hierdoor bewust geworden van het feit dat ook de werkmaatschappij hem onvoldoende bescherming biedt.” En over het ‘herstructureren’ van Purioso Hoeve: ,,Deze BV is dan namelijk altijd nagenoeg leeg, omdat de paarden zijn ondergebracht bij Jan Brouwer Horses BV.”

Brouwer zelf heeft geen verstand van BV’s. En zijn accountant sprak al eerder over een herstructurering, al heeft hij daar geen bewijs van. Als je een paard verkoopt en die blijkt niet goed, dan komt die onmiddellijk terug en krijg je het geld terug, zei hij. Hij meent dat de blessure van het paard door een trauma komt na de verkoop. ,,Als het echt mijn schuld was, had ik dat opgelost. Ik heb dat paard tiptop afgeleverd.” Advocaat Wensing stelde dat het herstructureren op eigen initiatief van de accountant is opgezet ,,en dat hij Brouwer niet informeerde. Hij wist nergens van.”

Andresen wil inmiddels meer geld dan de eerder toegewezen 460.000 euro. Ze zei meer kosten gemaakt te hebben door het ’10 jaar lang doorprocederen’. Dat had niet gehoeven, zei ze via een tolk. ,,Het was een prachtig paard met een ernstige blessure en dan krijg je je geld terug”, zei Andresen op de zitting via een tolk. ,,Zo ging dat hier niet.”

Het hof doet naar verwachting in november uitspraak.