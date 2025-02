Terwijl de koper van een paard 3 ton zag verdampen, werd de stal ‘leeggeplukt’

Zaak nr: 24/3513 Wtra AK

Herstructurering

Tien dagen na de veiling in de Brabanthallen van hengst Handsome O werd in een Deense stal opgemerkt dat het paard vreemd liep. Er werd een zogeheten ‘hanentred’ geconstateerd, een neurologische aandoening wat het paard voor zowel de dressuur als fok ongeschikt maakt. Het paard was op 17 februari in Denemarken gearriveerd waar deze hanentred de volgende dag werd geconstateerd. Van de waarde van 3 ton bleef zo weinig over. Dat de koper, de Noorse Kristin Andresen, van de koop af wilde, zag verkoper Jan Brouwer al aankomen. Begin maart klopte hij bij zijn accountant aan met dit probleem. De RA adviseerde zijn bedrijf te herstructureren. ,,Het doel was dat ze geen verhaal kon halen”, zegt advocaat Stefan Tuinenga. Toen Andresen in mei haar claim neerlegde, bleken alle activa uit de stal verdwenen.

De accountant werd ook door Brouwer ingeschakeld om een deskundigenrapport op te stellen. De rechtbank wilde weten wat de waarde van het bedrijf was zonder herstructurering. ,,Hij heeft niet vermeld dat hij Brouwer heeft geadviseerd. Deze belangenverstrengeling is laakbaar”, meent de advocaat. Bovendien nam de accountant klakkeloos de door Brouwer aangeleverde cijfers over, aldus Tuinenga.

Samenloop tuchtklachten

De situatie werd voor de accountant extra vervelend toen bleek dat ook zijn klant Brouwer een klacht tegen hem had ingediend. Brouwer trok deze echter weer terug. Na wikken en wegen besloot de voorzitter van de Accountantskamer die klacht onderdeel te maken van dit dossier. Advocaat Roel Bosman begon zijn verweer door vraagtekens te stellen bij het toevoegen van stukken door de Accountantskamer. ,,Dit had buiten de procedure gehouden moeten worden. Want hoe verhoudt zich dit tot de vertrouwelijkheid?” Zijn cliënt heeft namelijk een geheimhoudingsplicht tegenover zijn klanten. ,,Dit behoort tot het domein van een klant en deze stukken zijn dus geheim.”

Waarschuwing

Brouwer stuurde onder meer mail van de accountant door waaruit blijkt dat hij op 2 maart al, dus een week of twee nadat voor het eerst de problemen bij Handsome O worden ontdekt, adviseert een zogeheten verkooporganisatie op te tuigen. Waarmee dus de vennootschap die de claim verwachtte werd leeggehaald. Dat terwijl de accountant op de zitting met een ander verhaal kwam. De voorzitter van de Accountantskamer waarschuwde de accountant na te denken over zijn verweer. ,,Of ga ik de klacht aanvullen en dan krijgt u een klacht aan de broek wegens het verkeerd voorlichten van de Accountantskamer. Dat hangt u wel boven het hoofd.”

Te veel op de stoel van de ondernemer

De accountant erkende na een korte schorsing dat hij te veel op de stoel van de ondernemer is gaan zitten. ,,Misschien had ik meer moeten vastleggen. Maar niemand heeft er wat aan als dat bedrijf failliet gaat”, zei hij over de reden het bedrijf te herstructureren. In de oude structuur kon Andresen immers beslag leggen op de paarden waarna Brouwer zonder meer failliet zou gaan. Met de nieuwe structuur werd dat voorkomen. En dat was goed voor zowel zijn klant als de klager in deze procedure, beweerde hij.

Over Handsome O wordt overigens nog altijd geprocedeerd. De rechtbank Noord Nederland besliste in 2024 dat Brouwer in totaal 4 ton aan Andresen moet betalen, via de nieuwe vennootschap, maar in die zaak loopt nog hoger beroep.

De Accountantskamer doet over circa 12 weken uitspraak.