Implementatiewet ter voorkoming van witwassen en terrorismefinanciering in consultatie

De ministeries van Economische Zaken, Financiën, en Justitie en Veiligheid zijn deze zomer een internetconsultatie gestart over de Implementatiewet ter voorkoming van witwassen en terrorismefinanciering (Iwt).

De Iwt implementeert richtlijn (EU) 2024/1640 (AMLD6). Deze richtlijn hoort bij een Europees pakket met maatregelen ter bestrijding van witwassen. De nieuwe regels beschermen EU-burgers en het financiële stelsel van de EU tegen witwassen en terrorismefinanciering.

In de AMLD6 staan de regels voor de nationale bevoegde autoriteiten, zoals de toezichthouders en FIU-Nederland, bijvoorbeeld over samenwerking. Die regels komen in de nieuwe Iwt. De huidige Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) wordt daarmee vervangen.

In het Europese pakket zitten ook twee verordeningen. In de antiwitwasverordening, (EU) 2024/1624 staan de regels voor meldingsplichtige entiteiten (poortwachters), waaronder het doen van cliëntenonderzoek. De AMLA-verordening, (EU) 2024/1620, zorgt voor de oprichting van de nieuwe Europese antiwitwasautoriteit AMLA. Met de antiwitwasverordening gaan er voor het eerst overal in de EU dezelfde regels gelden voor de bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering. Die verordening geldt namelijk rechtstreeks.

Wat verandert er?

Veel van de regels uit de Wwft zijn opgenomen in de antiwitwasverordening. Omdat deze verordening in heel de EU geldt hoeven deze regels niet meer in de Nederlandse wet te staan. De AMLA zal ook toezicht houden op de naleving van de antiwitwasverordening. Hiernaast worden contante betalingen boven 3.000 euro voor goederen en diensten verboden. Er is al een wet aangenomen door de Eerste Kamer die dit regelt voor goederen vanaf 1 januari 2026. Daarnaast worden straks verdachte transacties gemeld in plaats van ongebruikelijke transacties. Ook krijgt FIU-Nederland meer bevoegdheden en wordt het hoger leidinggevend personeel van poortwachters strenger gecontroleerd.

Er zijn ook een aantal lidstaatopties. Nederland kan bijvoorbeeld extra poortwachters aanwijzen. Op dit moment is er geen reden om hiervan gebruik te maken. Er wordt ook geen gebruik gemaakt van de optie om te verbieden dat toezichthouders en andere partijen die zich bezig houden met de uitvoering van financiële straffen onder sommige omstandigheden mogen samenwerken. Ook wordt er geen gebruik gemaakt van de optie om lagere drempels vast te stellen voor de aanwijzing van politiek belangrijke personen. Nederland kiest wel voor de mogelijkheid om een vergoeding te vragen aan poortwachters voor de toegang tot het UBO-register. In algemene zinwordt de implementatie zo vormgegeven dat deze zo min mogelijk extra lasten heeft voor burgers en bedrijven.

De Iwt wordt verder uitgewerkt in een implementatiebesluit, dat ook t.z.t. zal worden geconsulteerd. De consultatie loopt nog tot 29 augustus, reageren kan hier.