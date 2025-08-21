Naam ING valt in witwasonderzoek naar oud-Eurocommissaris

ING België heeft mogelijk veel te lang weggekeken bij verdachte transacties van één van haar prominente klanten. De Belgische oud-Eurocommissaris Didier Reynders, naar wie een groot witwas- en corruptieonderzoek loopt, stortte jarenlang grote cashbedragen.

Didier Reynders, ex-vicepremier en Eurocommissaris, is een van de politieke zwaargewichten bij onze zuiderburen. Dat hij verwikkeld is in een groot witwasonderzoek is derhalve groot nieuws. Deze week maakte de krant Le Soir bekend dat ook de naam van ING België is gevallen. Wat zijn de feiten? Tussen 2008 en 2018 stortte Reynders in totaal voor 700.000 euro aan cash op zijn ING-rekening. De bank stelde pas in 2018 vragen. Volgens Reynders was het geld afkomstig uit de verkoop van kunst. Ook investeerde hij twee ton in loten van de Nationale Loterij. Het gewonnen prijzengeld stortte Reynders op zijn ING-rekeningen.

Lang gewacht

Het duurde tot 2023 voordat ING de cashstortingen van Reynders meldde bij de Cel voor Financiële Informatieverwerking (CFI), de Belgische Financial Intelligence Unit. De Nationale Bank (NBB) onderzocht afgelopen maanden waarom ING zolang gewacht heeft met melden – voor prominenten geldt dat banken extra alert moeten zijn – en stuurde haar rapport in mei aan de Belgische justitie. Dat startte meteen een onderzoek naar mogelijke belangenverstrengeling, aldus Le Soir. Had ING België de verdachte transacties niet opgemerkt? Keek men bewust de andere kant op omdat Reynders (tot 2024 Eurocommissaris) zo’n prominente klant was? Of was er zelfs sprake van medeplichtigheid?

Verhoord

ING België wordt niet verdacht van betrokkenheid bij de mogelijke witwaspraktijken van Reynders, maar van het niet adequaat handelen bij verdachte transacties. Volgens Le Soir zijn de huidige ceo van ING België, Peter Adams, en zijn voorganger Erik Van Den Eynden al verhoord in deze zaak.