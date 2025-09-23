9 manieren om nog veiliger tewerken met Microsoft 365

Wil je je accountantskantoor beschermen tegen online bedreigingen en ongeautoriseerde toegang en zorgen dat je gegevens alleen toegankelijk zijn voor jouw medewerkers? Het kan met Microsoft 365. Wij hebben een handig overzicht gemaakt en geven je tegelijk aan hoe Asista jouw kantoor daarbij kan ondersteunen.

1. Tweefactorauthenticatie

Tweefactorauthenticatie is de manier om te voorkomen dat onbevoegden er met jouw wachtwoorden en gebruikersnamen vandoor gaan. Met meervoudige verificatie krijgen gebruikers een code op hun telefoon om mee in te loggen. Asista zorgt dat de toegang tot online diensten en laptops volledig is beschermd. De tweefactorauthenticatie zorgt dat zelfs bij verlies of diefstal van een laptop de veiligheid van alle data 100% gewaarborgd blijft.

2. Train je medewerkers

Naast dubbele verificatie is het raadzaam om je medewerkers sterke wachtwoorden te laten gebruiken en die niet op een post-it aan het beeldscherm te plakken. Om blijvend alert te zijn op verdacht gedrag bieden wij trainingen gericht op (informatie-) veiligheid. Met de training Data Informatie Eindgebruiker Veiligheid (DIEV) herkennen je medewerkers digitale gevaren, krijgen ze inzicht in cybercrime en leren ze risico’s te vermijden.

3. Bescherming tegen virus en malware

Voorkomen is beter dan genezen dus een up-to-date virusscanner is geen overbodige luxe. In Microsoft 365 kun je malwarebeveiliging vergroten. Het is zo in te stellen dat bepaalde bestandstypen (die vaak voor malware worden gebruikt) worden geblokkeerd. Daarnaast kan je antivirus- en antimalwarebeveiliging gebruiken op alle apparaten. Asista biedt de meest geavanceerde virusscanner waardoor elke werkplek maximaal beschermd is tegen alle moderne bedreigingen. Binnen 17 milliseconden wordt elk vreemd gedrag gesignaleerd en gestopt.

4. Rollen en rechten instellen

De beheeraccounts, met ruimere bevoegdheden, zijn waardevolle doelen voor een kwaadwillende. Deze accounts moeten dan ook alleen gebruikt worden voor beheertaken. Beheerders hebben daarnaast hun gewone gebruikersaccount. Per functie kun je bij ons aangeven wie toegang moet hebben tot welke app en kun je eenvoudig rechten instellen. Klantgegevens zijn hiermee afgeschermd van medewerkers die er niet mee hoeven te werken. Gaat een werknemer uit dienst dan worden de rechten direct ingetrokken en heeft hij geen toegang meer.

5. Bescherm je kantoor tegen ransomware

Ransomware beperkt de toegang tot je gegevens door bijvoorbeeld bestanden te versleutelen of computerschermen te vergrendelen. De daders vragen vervolgens losgeld om de bestanden vrij te geven. Met Microsoft 365 krijg je ransomware-beveiliging voor e-mail en voor bestanden die zijn opgeslagen in OneDrive. Met Microsoft 365 Business Premium krijg je sinds kort extra beveiliging voor de apparaten van je kantoor dankzij Microsoft Defender for Business.

6. Automatisch doorsturen van e-mail

7. Gebruik Office Berichtsversleuteling

Office Berichtversleuteling is ingesteld in Microsoft 365. Hiermee kan je accountantskantoor versleutelde e-mailberichten verzenden en ontvangen tussen personen binnen en buiten de organisatie. De versleuteling van e-mailberichten zorgt dat alleen de geadresseerden de inhoud van het bericht kunnen bekijken. Office 365 berichtversleuteling werkt met Outlook, Yahoo!, Gmail en andere e-mailservices.

8. Ga phishingaanvallen tegen

Microsoft Defender voor Office 365 helpt je accountantskantoor te beschermen tegen phishingaanvallen. Beheerders kunnen het standaard anti-phishingbeleid weergeven, bewerken en configureren.

9. Safe bijlagebeveiliging instellen

Het is soms lastig om te bepalen of een bijlage veilig of schadelijk is. Microsoft Defender bevat daarom de Safe bijlagebeveiliging. Deze beveiliging is echter niet standaard ingeschakeld. Asista ondersteunt je graag om ransomware, hacks en phishing tegen te gaan en helpt je met de juiste beveiligingsinstellingen. We richten Microsoft 365 in overeenkomstig de wensen van je kantoor. Bovendien bieden uitgebreide nazorg. Heb je vragen dan kun je altijd contact opnemen.

Ondersteuning van Asista

