Fiscale verzamelwet 2026 door Tweede Kamer

De Tweede Kamer heeft ingestemd met de Fiscale verzamelwet 2026. Het wetsvoorstel bevat onder andere (aangepaste) maatregelen voor: lijfrente, kwalificerend buitenlandse belastingplichtigen, wijziging van de kleineondernemersregeling, Douane en Toeslagen.

De wijzigingen in het wetsvoorstel Fiscale verzamelwet 2026 zijn zowel inhoudelijk als technisch of redactioneel van aard en het kabinet acht het wenselijk dat ze per 1 januari 2026 in werking treden.

Leegstandsbelasting

De Kamer nam ook een amendement over leegstandbelasting aan bij het wetsvoorstel. Het amendement geeft gemeenten de bevoegdheid om een leegstandbelasting voor woningen in te voeren. De initiatiefnemers willen gemeenten extra instrumenten geven om leegstand terug te dringen en verwijzen naar Vlaanderen, waar een leegstandbelasting in 282 van de 300 gemeenten succesvol wordt toegepast.

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) pleit al langer voor deze mogelijkheid en stelt dat de belasting goed aansluit bij het bestaande instrumentarium. Het amendement laat gemeenten vrij om zelf te bepalen of zij een leegstandbelasting invoeren, hoe hoog die moet zijn, en vanaf welk moment die ingaat. De belasting kan een vast of oplopend tarief zijn of gebaseerd worden op de WOZ-waarde.

Het voorstel richt zich voorlopig uitsluitend op leegstaande woningen, vanwege de urgentie van het woningtekort. Gemeenten kunnen in de toekomst zelf beslissen of zij ook andere leegstaande panden willen belasten.

Wetsvoorstel Fiscale verzamelwet 2026