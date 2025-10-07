Een LHBTIQ+-vriendelijke omgeving voor accountants: hoe doe je dat?

De leden van de Community Diversiteit en Inclusie (D&I) van de Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) hebben vandaag een brochure onder de titel “In 5 stappen naar een LHBTIQ+-vriendelijke omgeving voor accountants” aan het NBA-bestuur aangeboden.

De brochure is tot stand gekomen door een groep betrokken leden uit de NBA Community D&I. Zij delen hun persoonlijke verhalen en ervaringen over het creëren van een veilige en open werkomgeving. Het document biedt praktische tips, vijf concrete stappen en inspirerende voorbeelden van collega-accountants en organisaties.

Een van de accountants vertelt in de brochure: “Ik wil mezelf kunnen zijn op de werkvloer. Het diversiteitsbeleid van mijn organisatie gaf me het vertrouwen om open te zijn. Die rugdekking is essentieel om echt jezelf te kunnen laten zien.”

Deze verhalen vormen de kern van de brochure en maken het thema invoelbaar en herkenbaar voor de beroepsgroep. De brochure laat zien dat een inclusieve werkomgeving niet vanzelf ontstaat, maar dat organisaties hier actief beleid op moeten voeren. Uit onderzoek blijkt dat LHBTIQ+-professionals vaker te maken hebben met vooroordelen, pestgedrag of het gevoel zich niet volledig te kunnen uiten. Door ervaringen te delen en praktische handvatten te bieden, wil de NBA Community D&I bijdragen aan verandering.

Kris Douma, voorzitter van de NBA reageert enthousiast op deze brochure. “Wij vinden het heel sterk dat verschillende mensen hun persoonlijke verhaal vertellen. Dat levert een mooie bijdrage aan het gesprek over diversiteit en inclusie in de werkomgeving. Jezelf kunnen zijn op je werk en uitkomen voor wie je bent, zou eigenlijk iets heel normaals moeten zijn, maar is dat nog niet overal. Het is rechtvaardig, noodzakelijk, logisch en slim: het verhoogt namelijk de kwaliteit van de beroepsuitoefening en draagt bij aan betere besluitvorming. Deze brochure laat zien hoe accountants, organisaties en de NBA samen kunnen werken aan een cultuur waarin iedereen zich welkom voelt,”

De makers van de brochure hopen dat organisaties waar accountants werkenkennis nemen van het 5-stappenplan en vervolgens daarmee verdere invulling geven aan hun eigen D&I beleid. In hun woorden: “Nederland rekent op zijn accountants. Ook als het gaat om een inclusieve werkomgeving. De brochure biedt inspiratie en praktische handvatten om inclusieve werkomgevingen te creëren.”

NBA_Brochure LHBTIQ+