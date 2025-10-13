CEO’s zetten vol in op AI, strijd om talent verhevigt

KPMG stelde de jaarlijkse CEO Outlook op, waarvoor meer dan 1.300 CEO’s zijn ondervraagd. Van hen wil 70% tussen de 10 en 20% van hun investeringsbudget besteden aan kunstmatige intellligentie. 92% wil het personeelsbestand uitbreiden, maar de strijd om het binnenhalen van AI-talent wordt wel steeds harder, vindt 70%.

Voor bijna driekwart is AI een topprioriteit bij de keuze voor investeringen. Ook brengt AI verschillende uitdagingen met zich mee. Meer dan driekwart van de CEO’s noemt bijscholing van medewerkers een serieuze uitdaging. Ze maken zich zorgen over ethiek, datavolwassenheid en gebrek aan regelgeving en pleiten voor duidelijke regels en goed toezicht. “Om mee te bewegen met technologische ontwikkelingen, moeten medewerkers nieuwe vaardigheden leren en bestaande kennis verdiepen. Het is belangrijk dat organisaties duidelijke regie voeren over het effectieve en betrouwbare gebruik van AI.”

Vertrouwen in klimaatdoelen

CEO’s hebben vertrouwen in het halen van klimaatdoelen: 61% denkt de net-zero-doelstellingen van 2030 te kunnen halen. Dat is de helft meer dan een jaar eerder. Ruim zeven op de tien ondervraagde CEO’s geven aan hun plannen wel te hebben bijgesteld vanwege economische en politieke onzekerheid. “De meeste bedrijfsleiders blijven achter hun duurzaamheidsdoelen staan en hebben er steeds meer vertrouwen in dat ze die zullen realiseren. Een signaal dat duurzaamheid stevig verankerd blijft in de langetermijnplannen van het bedrijfsleven.”