Caseware introduceert SCOPE+: cloudoplossing voor bijzondere opdrachten buiten samenstellen en controle

Caseware Nederland lanceert een nieuwe cloudoplossing die accountantskantoren helpt om meer grip en flexibiliteit te krijgen op bijzondere opdrachten.

Met SCOPE+ kunnen kantoren opdrachten uitvoeren die niet binnen de standaard softwarepakketten voor samenstellen, beoordelen en controle vallen. Denk bijvoorbeeld aan subsidiecontroles, opdrachten op basis van de Jeugdwet of COS 4400.

De nieuwe app moet een belangrijke leemte in de markt opvullen. Waar veel tools zijn ontwikkeld voor reguliere werkzaamheden, richt SCOPE+ zich juist op de groeiende behoefte aan maatwerk binnen de accountancy.

Meer flexibiliteit, minder complexiteit

“Veel kantoren zien een toenemende vraag naar meer diverse en niet-standaard opdrachten” zegt Bas Sperling, feature owner bij Caseware Nederland. “Van WNT-rapportages tot opdrachten vanuit de WLZ of WMO: de reikwijdte verschilt enorm, maar de noodzaak voor professionaliteit, transparantie en consistentie blijft gelijk. Met SCOPE+ bieden we een veilige, cloudgebaseerde oplossing die structuur en flexibiliteit combineert.”

SCOPE+ maakt het mogelijk om voor iedere opdracht de reikwijdte, aanpak en rapportagevorm zelf te bepalen. Daarmee kunnen accountants- en advieskantoren beter inspelen op de specifieke wensen van klanten, zonder vast te zitten aan rigide sjablonen.

Cloudoplossing met ingebouwde best practices

Naast maatwerk biedt SCOPE+ kant-en-klare workflows en sjablonen voor veelvoorkomende opdrachten, zoals subsidiecontroles of WNT-beoordelingen. Zo kunnen teams direct aan de slag met professionele frameworks die voldoen aan de geldende normen.

Doordat de applicatie volledig in de cloud draait, profiteren gebruikers van veilige samenwerking, actuele informatie en gestroomlijnde communicatie tussen collega’s en klanten. “Het is een efficiëntieslag,” aldus Sperling. “SCOPE+ helpt kantoren om dubbel werk te voorkomen, risico’s sneller te signaleren en de kwaliteit van dossiers te borgen.”

Efficiëntie, kwaliteit en groei

Volgens Caseware biedt SCOPE+ niet alleen technische voordelen, maar ook strategische meerwaarde. Doordat terugkerende werkzaamheden worden gestroomlijnd, ontstaat meer ruimte voor advies en klantcontact. Bovendien zorgt de centrale cloudomgeving voor consistentie in communicatie en kwaliteitscontrole.

Met deze introductie verstevigt Caseware zijn positie als marktleider in AI- en cloudgebaseerde software voor accountants. Het bedrijf is de eerste leverancier die een specifieke oplossing biedt voor niet-standaardopdrachten, waarmee kantoren hun dienstverlening kunnen uitbreiden en nieuwe marktkansen kunnen benutten.

Live kennismaken tijdens CwX 2025

Accountants en adviseurs kunnen SCOPE+ voor het eerst live ervaren tijdens CwX Netherlands 2025, het jaarlijkse klantevenement van Caseware Nederland op 25 november in Inspyrium, Cuijk. Bezoekers krijgen daar de kans om de nieuwe oplossing in actie te zien, deel te nemen aan inspirerende sessies en in contact te komen met collega’s en experts.

Meer informatie en registratie: caseware.com.