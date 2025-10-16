Agnes Koops-Aukes vertrekt bij PwC Nederland

Koops-Aukes wordt per 1 november 2025 verantwoordelijk voor PwC’s wereldwijde marktstrategie en activiteiten. Ze treedt toe tot PwC’s Global Leadership Team als Global Chief Commercial Officer en dankt haar benoeming aan haar uitgebreide ervaring ‘in deze tijd van razendsnelle verandering’. Mohamed Kande, Global Chair: “Haar leiderschapservaring bij complexe transformaties, en de manier waarop zij als voorzitter van de raad van bestuur leidinggeeft aan PwC Nederland, maken haar bij uitstek geschikt om onze wereldwijde marktstrategie verder vorm te geven en onze services te versterken.”

Lange loopbaan

Agnes Koops-Aukes (55) volgde in de zomer van 2022 Ad van Gils op als bestuursvoorzitter van PwC Nederland. Ze begon in 1992 bij de accountants- en adviesorganisatie en vervulde diverse rollen. In 2013 trad ze toe tot het bestuur van de accountantspraktijk van PwC en vijf jaar later werd ze daar voorzitter van. Als bestuursvoorzitter van de hele organisatie kreeg ze onder meer te maken met examenfraude. PwC kreeg van de Amerikaanse toezichthouder afgelopen juni een boete van $3 mln op in verband met dit dossier. Positiever is dat onder leiding van Koops-Aukes de omzet van PwC door de grens van 1 miljard ging.

Van de Pol neemt over

Om een soepele overgang en continuïteit in het leiderschap te waarborgen heeft de raad van commissarissen Maarten van de Pol benoemd als opvolger van Agnes Koops-Aukes. Met ingang van 1 november neemt Van de Pol de rol van voorzitter van de raad van bestuur op zich tot en met 30 juni 2026, het einde van de huidige bestuursperiode. Van de Pol behoudt zijn huidige portefeuille als chief operations officer (COO). Zijn CFO-portefeuille wordt tot en met 30 juni overgenomen door zittend bestuurslid Wytse van der Molen.

Van de Pol trad in 1996 in dienst als accountant bij een van de rechtsvoorgangers van PwC. Sinds 2018 maakt Van de Pol deel uit van de raad van bestuur.