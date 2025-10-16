Paardenhandelaar moet ruim half miljoen euro betalen na sterfhuisconstructie accountant

Ook het gerechtshof in Leeuwarden oordeelt dat op advies van een Groningse accountant de BV van een paardenhandelaar bewust werd leeggehaald in het zicht van een claim van tonnen. De koper van een geblesseerd paard eiste dat de handelaar de koopsom terugbetaalde. De handelaar ging in beroep maar het hof vordert dat hij nu echt moet betalen.

Daarmee komt vooralsnog een einde aan een rechtsgang die al meer dan 10 jaar duurt. Hengst Handsome O werd begin 2015 door de Noorse ondernemer Kristin Andresen van de Groningse paardenhandelaar Jan Brouwer gekocht. Ze betaalde 3 ton voor dit veelbelovende springpaard. Brouwer leverde de hengst persoonlijk af in de stal in Denemarken waar Andresen het paard onderbracht. Na enkele dagen werd echter ontdekt dat Handsome O een zogeheten hanentred had, een neurologische aandoening wat de hengst ongeschikt maakt voor springwedstrijden. Andresen eiste haar geld terug, maar bij de verkopende partij – Purioso Hoeve – viel niets meer te halen. De BV bleek een lege huls.

Accountant doorgehaald

Dat kwam door een ‘herstructurering’, snel opgezet door de Groningse registeraccountant van Brouwer. De rechtbank Noord-Nederland veroordeelde de paardenhandelaar al tot terugbetaling van het aankoopbedrag en aanvullende kosten, maar Brouwer ging in beroep. In dat beroep in augustus dit jaar stond vooral de reden van die herstructurering centraal. Vond die toevallig plaats vlak na de verkoop van Handsome O of was dit juist een bewuste actie in het zicht van een claim van tonnen? Eerder oordeelde de Accountantskamer al dat de ‘sterfhuisconstructie’ van de accountant onmiskenbaar werd toegepast in het zicht van die claim. De accountant werd voor drie maanden doorgehaald.

Volgens Brouwer en zijn advocaat bestond het plan voor herstructurering al langer. Dit was gebaseerd op een ouder advies van de accountant. Bij het hof erkent Brouwer echter dat dit vermeende advies niet bestaat. Vond die herstructurering dan toevallig plaats vlak voordat Andresen die claim indiende? De accountant verzocht de notaris om ,,zo spoedig mogelijk (bij voorkeur nog deze week)” om de nieuwe BV op te richten. Het hof ziet dat als sterke aanwijzing dat Brouwer met die herstructurering het doel had om vermogen te onttrekken aan het verhaal door Andresen. In het oordeel van het hof komt ook de mail voorbij die al in het oordeel van de Accountantskamer een opvallende rol speelde. Het hof meent dat hier in strijd met de waarheidsplicht cruciale informatie is achtergehouden. In die mail komt de accountant met het voorstel tot herstructurering. Ook komt daarin de aanleiding hiervoor aan bod. ,,Vanmiddag kwam Brouwer langs. De koper wil het paard terug leveren en eist de betaalde koopsom terug.” Juist die passage werd geschrapt toen de mail werd overgelegd door de advocaat van Brouwer. Het hof rekent Brouwer en raadsman die verzwijging zwaar aan.

Het hof vindt dat Brouwer bewust tegenover de rechtbank in november 2022 essentiële informatie uit die e-mail verzweeg. De rechter vroeg om een nadere onderbouwing waarna de mail van de accountant volgde. ,,4 maart 2015 is geen toevallige datum, maar is een gevolg van de actie van Andresen”, schreef de accountant in die originele mail. In de versie die naar de rechtbank werd gestuurd, was die opmerking geschrapt. Ook de opmerking van de accountant dat Brouwer besefte dat hij door de aansprakelijkheidstelling van Andresen in de problemen kon komen, ontbrak. Ook in andere mails is geknipt, stelt het hof.

Schadevergoeding

Dat Andresen door de herstructurering niet benadeeld zou zijn, zou volgen uit een rapport van de gewraakte accountant. Uit dat rapport zou blijken dat Purioso Hoeve met verliezen kampte en dat die herstructurering de positie van het bedrijf juist verbeterde. Uit een rapport van BDO uit februari 2023 blijkt echter het tegendeel: door de sterfhuisconstructie slonk de waarde van de voorraad van ruim 193.000 euro naar nihil. En uit een rapport van BDO uit september dat jaar blijkt dat Purioso zonder die herstructurering in de periode 2015 tot en met 2017 meer dan 6 ton aan winst zou hebben gemaakt. Ook schuift het hof de Groningse accountant opzij als ‘niet onafhankelijk’. Hij was de opsteller van de herstructurering, dus hij had een eigen belang bij de uitkomst van deze juridische procedure. Hij ,,kan niet als objectieve deskundige oordelen over de gevolgen van de herstructurering die hij zelf heeft geïmplementeerd”, aldus het gerechtshof.

Inclusief bijkomende stallingskosten moet de Groningse paardenhandelaar nu aan Andresen 524.000 euro betalen.

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, ECLI:NL:GHARL:2025:6145