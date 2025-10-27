Contract gaat SDE-subsidie voor duurzame energieopwekking vervangen

De subsidie voor bedrijven die op grote schaal elektriciteit uit zon en wind opwekken, wordt geschrapt. Door nieuwe Europese regels komt er een andere vorm van overheidssteun.

De overheid gaat geen subsidie meer geven, maar sluit contracten met bedrijven af, meldt de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Daarvoor wordt een nieuwe wet opgetuigd. Ondernemers kunnen hun mening geven over de eerste versie van die wet.

De regeling Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie (SDE++) geldt nu nog voor bedrijven die duurzame stroom opwekken. De subsidie biedt financiële ondersteuning als de marktprijzen voor elektriciteit laag zijn, maar vanaf 2027 mag deze vorm van staatssteun niet meer volgens Europese regels. Dat geldt voor het opwekken van hernieuwbare elektriciteit, zoals zonne-energie en windenergie op land.

Tweerichtingscontracten

Het kabinet wil als nieuwe maatregel een systeem met tweerichtingscontracten invoeren, met een vaste prijs voor opgewekte elektriciteit. Dat systeem wordt al in sommige andere Europese landen gebruikt. Het kabinet wil die tweerichtingscontracten ook voor windenergie op zee gaan gebruiken. De contracten zijn bedoeld voor grote opwekinstallaties van bedrijven. “Waarschijnlijk komen ze er voor installaties met een elektrisch vermogen van meer dan 200 kilowatt (kW).”

Er komen twee opties: een contract tussen overheid en bedrijf met een vaste prijs per opgewekte megawattuur (MWh) of een contract met een boven- en ondergrens voor de prijs. “De overheid betaalt dan bij lage marktprijzen het verschil met deze afgesproken prijs aan het bedrijf. Is de marktprijs hoger dan de afgesproken prijs? Dan moet het bedrijf het verschil aan de overheid betalen.”

SDE: valse concurrentie

De Europese Commissie vindt dat bedrijven met de SDE++-regeling te veel voordeel krijgen bij een hoge marktprijs, terwijl ze daarnaast ook nog subsidie ontvangen bij lage prijzen. Dat zorgt volgens de commissie voor overstimulering en daarmee oneerlijke concurrentie in vergelijking met bedrijven uit andere landen.

Reageren op het wetsvoorstel kan hier.