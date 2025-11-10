Accountancy krijgt nieuwe AFM-bestuurder

Hanzo van Beusekom wordt per 1 juni 2026 herbenoemd voor een derde termijn als bestuurder bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Hij zal in september 2026 het toezicht op de retailmarkt en asset management, de huidige portefeuille van Jos Heuvelman, op zich gaan nemen.

Heuvelman stopt per 1 september 2026 als bestuurder bij de AFM.

Van Beusekom (1972) is sinds 1 juni 2018 bestuurslid van de AFM. Naast zijn verantwoordelijkheid voor het toezicht op kapitaalmarkten, accountancy en de implementatie van MiCAR, is hij momenteel lid van de Executive Board van IOSCO, de internationale organisatie die normen vaststelt voor kapitaalmarkten. Daarnaast is hij plaatsvervangend bestuurslid bij ESMA.



Binnenkort zal de raad van toezicht van de AFM de werving starten voor een bestuurder met als verantwoordelijkheid het toezicht op kapitaalmarkten en accountancy.

Ervaring belangrijk

Sander Dekker, voorzitter van de raad van toezicht: ‘We zijn blij dat Hanzo opgaat voor een derde termijn als bestuurder van de AFM. De uitdagingen waar de financiële sector en de AFM voor staan zijn groot – de geopolitieke spanningen en verdergaande digitalisering gaan zeker impact hebben en verandering brengen. Dan is het fijn dat Hanzo met zijn kennis en ervaring kan zorgen voor stabiliteit en continuïteit van bestuur’.

Laura van Geest, bestuursvoorzitter AFM: ‘Fijn dat Hanzo nog een periode bijtekent, met een mooie mix van vernieuwing en stabiliteit in het AFM-bestuur als resultaat. Als geen ander weet hij de verbinding te leggen, met de sector en met de AFM’ers intern. Hij is nieuwsgierig met een groot hart voor toezicht in al zijn vormen.’

Toezicht op de retailmarkt

Van Beusekom: ‘Ik kijk er naar uit om een in een nieuwe bestuursperiode te blijven werken aan duurzaam financieel welzijn. Goed toezicht is van groot belang om consumenten te beschermen en marken goed te laten werken. Ik zie het als een eer en een uitdaging daar een bijdrage aan te leveren.’