Caseware Nederland lanceert kwaliteitsmanagement, AI-gedreven documentextractie en verbeterde digitale ondertekening tijdens CwX

Caseware, wereldwijd toonaangevend leverancier van audit-, analyse- en accountancysoftware, introduceert drie krachtige nieuwe oplossingen voor de Nederlandse markt tijdens CwX, het vlaggenschip-evenement dat plaatsvindt op 25 november 2025. De productlanceringen spelen in op cruciale behoeften op het gebied van kwaliteitsmanagement, AI-gestuurde dataverificatie en digitale document-workflows, waarmee accountantskantoren in de regio efficiënter en effectiever kunnen werken.

CwX vindt plaats in Inspyrium in Cuijk, waar accountingprofessionals samenkomen onder het thema “Elevate the Experience – Technology that Inspires People.” Drievoudig K-1 wereldkampioen Remy Bonjasky is de hoofdspreker en deelt lessen uit zijn topsportcarrière over presteren onder druk, doelgericht werken en het benutten van teamkracht. Zijn inspirerende visie op discipline en mindset brengt nieuwe energie in de gesprekken over de veranderende rol van technologie binnen de accountancysector.

Drie belangrijke innovaties die de kantoorpraktijk transformeren

SQM: Modern kwaliteitsmanagement voor accountantskantoren

De introductie van Caseware’s Statement on Quality Management (SQM) oplossing biedt Nederlandse kantoren een allesomvattend platform voor het beheren van kwaliteitsnormen, risicobeoordeling en naleving van ISQM-vereisten. Het cloud gebaseerde systeem centraliseert kwaliteitsprocessen, waardoor kantoren hun kwaliteitsbeheersing systematisch kunnen documenteren, monitoren en verbeteren – en tegelijkertijd voldoen aan de wettelijke verplichtingen.

Extractly: AI-gedreven dataverificatie

Extractly, een AI-gestuurde Excel-add-in, verandert fundamenteel de manier waarop auditors en financiële professionals gegevensgestuurde testen en documentverificaties uitvoeren. De oplossing automatiseert het extraheren en valideren van financiële data, vermindert handmatig werk en verhoogt de nauwkeurigheid. Extractly wordt opgenomen in gebundelde pakketten voor klanten van Caseware Nederland en is ook beschikbaar voor nieuwe klanten als onderdeel van hun onboarding. De oplossing vormt een belangrijk onderdeel van Caseware’s wereldwijde strategie om accountantskantoren wereldwijd te ondersteunen.

Digitale ondertekening nu geïntegreerd in SAMENSTEL+

Caseware heeft digitale documentondertekening rechtstreeks geïntegreerd in SAMENSTEL+ via een samenwerking met ValidSign. Waar gebruikers voorheen documenten moesten uploaden naar externe platforms om het ondertekenproces te beheren, kunnen ze nu binnen SAMENSTEL+ handtekeningen initiëren, de voortgang volgen en ondertekende documenten automatisch opslaan met volledige audittrail. Deze integratie elimineert inefficiënte e-mail workflows en zorgt voor meer consistentie, veiligheid en transparantie bij vertrouwelijke financiële documenten.

De functionaliteit is sinds september 2025 beschikbaar en inbegrepen in het standaard SAMENSTEL+ aanbod, zonder extra kosten.

“Deze innovaties weerspiegelen onze inzet om krachtige mogelijkheden direct te integreren in de dagelijkse workflows van Nederlandse accountants,” zegt Joost Ekkelboom, Director & Head of Growth, Europe bij Caseware. “Of het nu gaat om het beheren van kwaliteitsnormen met SQM, het verifiëren van data met Extractly of het stroomlijnen van ondertekening in SAMENSTEL+, wij halen de frictie weg zodat professionals zich kunnen richten op het leveren van uitzonderlijke klantwaarde.”

Aanvullende oplossingen op CwX

Bezoekers van CwX Nederland kunnen ook kennismaken met Caseware AiDA, de intelligente digitale assistent die repetitieve taken vermindert en directe technische ondersteuning biedt, en SCOPE+, de flexibele cloudoplossing voor overeengekomen werkzaamheden. Deelnemers krijgen de kans om praktijkgerichte demo’s te ervaren van Caseware’s volledige portfolio aan oplossingen.

Over CwX Nederland

CwX Nederland brengt leiders in accounting, technologie-innovators en experts samen voor een dag vol kennisdeling, netwerken en interactieve productdemonstraties. Het event bevat onder meer:

Keynote-presentaties van thought leaders, waaronder bestsellerauteur en organisatie-futuroloog Arjen Banach.

Het vriendelijke team van Caseware Academy, dat graag met bezoekers in gesprek gaat over trainingsmogelijkheden afgestemd op hun Caseware-oplossingen.

Een Product Plaza, waar deelnemers het volledige Caseware-portfolio kunnen ontdekken.

CwX is Caseware’s wereldwijde vlaggenschip-evenement, dat topkantoren, branche-experts en technologieleiders samenbrengt. Met edities in Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en Nederland richt CwX zich op cloudadoptie, AI-gedreven workflows en digitale transformatie, terwijl het relaties met klanten en partners versterkt.

Aanmelden voor CwX Nederland kan hier.