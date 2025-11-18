EY: transitieplannen klimaat bij Nederlandse bedrijven nog onvoldoende

Voor het zevende jaar op rij heeft EY onderzocht hoe 50 grote Nederlandse bedrijven rapporteren over het klimaat. Uit de EY Klimaatbarometer 2025 blijkt dat de transparantie over klimaatonderwerpen verder toeneemt, maar dat veel bedrijven hun plannen richting netto nul uitstoot onvoldoende onderbouwen.

Door te optimistische aannames creëren organisaties een verkeerd beeld over de haalbaarheid van hun klimaatdoelen, waarschuwt het accountantskantoor. Dat kan leiden tot uitstel of het niet behalen van klimaatdoelen.

In 2025 rapporteert 58% van de onderzochte bedrijven dat ze een klimaattransitieplan hebben. Hiervan kan slechts 32% als ‘actionable’ kan worden beschouwd, dat wil zeggen: voorzien van doelen, concrete acties en financiële onderbouwing. Banken en verzekeraars lopen voorop (80% met een plan, waarvan 60% uitvoerbaar), terwijl de landbouw-, voedsel- en energiesector achterblijven: slechts een derde vertaalt klimaatdoelen naar concrete maatregelen. Twee derde van de bedrijven (66%) heeft inmiddels een Net Zero doelstelling geformuleerd, een stijging ten opzichte van 59% in 2024. Slechts 27% van de bedrijven maakt zowel hun kapitaalinvesteringen (Capex) als operationele uitgaven (Opex) voor de transitie inzichtelijk.

Twijfels over haalbaarheid

Veel plannen zijn te optimistisch, waarschuwt EY. De analyse van EY toont aan dat bedrijven in 2050 mogelijk tot drie keer meer emissies uitstoten dan nu wordt gesteld. Bovendien zijn de plannen vaak niet financieel onderbouwd en ontbreekt inzicht in de onzekerheidsmarges van emissiereducties. “Wat we zien is dat bedrijven consequent te optimistisch zijn in de aannames die ze gebruiken,” zegt Taco Bosman partner bij EY. “De intentie is er, maar de plannen missen robuustheid. Uit onze analyses blijkt dat veel organisaties te optimistische rekenmodellen gebruiken en daardoor een verkeerd beeld hebben van wat er nodig is om hun eigen doelen te halen. Dit is een groot risico: het kan leiden tot vertraging en uiteindelijk tot het niet behalen van klimaatdoelen. Voor bedrijven betekent dit aanzienlijke onvoorziene kosten, reputatieschade en mogelijk juridische risico’s als doelen niet worden gehaald.”

Geloofwaardigheid en vertrouwen vergroten

Dit jaar rapporteren opnieuw meer bedrijven over hun klimaattransitieplan, maar om de noodzakelijke emissiereductie te realiseren zijn realistische aannames en solide financiële onderbouwing nodig. EY adviseert bedrijven om scenarioanalyses te gebruiken om bandbreedtes voor emissies en financiering vast te stellen. Daarmee vergroten ze de geloofwaardigheid van hun klimaattransitieplannen én het vertrouwen van investeerders.

