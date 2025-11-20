Accountant verdacht van diefstal, verschijnt niet voor rechter

De voormalige accountant van Lease.Auto.nl zou 250 duizend euro hebben verduisterd. In de rechtszaak die deze week tegen hem begon, kwam hij niet opdagen. Opmerkelijk is dat zijn werkgever geen aangifte heeft gedaan.

De 27-jarige Leusdenaar R.V. liet het breed hangen. Een horloge van 2300 euro om zijn pols, rijdend in dure auto’s en gokkend met 16.000 euro in het casino. Het Openbaar Ministerie begon een onderzoek tegen de accountant van het Utrechtse Lease.Auto.nl. Niet omdat het bedrijf aangifte tegen zijn werknemer deed, maar door een melding bij Financial Intelligence Unit Nederland (FIU-Nederland). Het bedrijf zou bang zijn voor reputatieschade en daarom geen actie willen ondernemen, zo meldt het Algemeen Dagblad.

Eigen rekening

Maar die reputatieschade is er al. De verdachte accountant liet klanten die een aanbetaling moesten doen voor hun leaseauto, het geld storten op zijn eigen rekening. Klanten kregen vervolgens hun leaseauto niet geleverd en trokken boos aan de bel. In politieverhoren ontkende de Leusdenaar de diefstal, maar in getapte gesprekken met zijn vader gaf hij ronduit toe dat hij doorging met zijn ‘oplichting’. In totaal zou hij 257.977,77 euro hebben verduisterd. Daarvan zou hij 90.000 euro hebben vergokt in het casino.

Verstek

De rechter wilde deze week van de verdachte horen wat de herkomst van zijn geld was. Maar die vlieger ging niet op. De accountant verscheen namelijk niet in de rechtbank. Ook heeft de man geen advocaat. Omdat hij volgens het OM wel degelijk wist dat hij voor de rechter moest verschijnen, wordt zijn strafzaak afgehandeld zonder hem. Door verstek te laten gaan kreeg de accountant wel een zwaardere strafeis aan zijn broek: geen taakstraf maar achttien maanden cel, waarvan 12 voorwaardelijk.

Bron: AD