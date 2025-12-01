Man opgepakt wegens miljoenenfraude met Cozo-subsidie

De opsporingsdienst van de Arbeidsinspectie heeft een 49-jarige man opgepakt op verdenking van witwassen, valsheid in geschrifte en fraude met corona-subsidieregeling Cozo.

In totaal zou hij ruim € 8 miljoen ten onrechte hebben losgeweekt. Tijdens de aanhouding zijn ook doorzoekingen gedaan in twee woningen en een bedrijfspand. De man vormde vermoedelijk een crimineel netwerk met anderen en faciliteerde 32 zorgondernemingen die onrechtmatig miljoenen euro’s aan Cozo-subsidie hebben aangevraagd en ontvangen. De subsidieregeling was bedoeld om het zorginstellingen mogelijk te maken tijdelijk personeel aan te nemen in verband met de coronacrisis.

Succesfee van bijna anderhalf miljoen

Maar geen van de betrokken zorgondernemingen heeft de ontvangen subsidie daaraan besteed, vermoedt de arbeidsinspectie. “Uit de administratie van de verdachte blijkt dat hij waarschijnlijk veel meer uren aan personeel heeft uitgeleend in het kader van de Cozo-regeling dan hij feitelijk beschikbaar had met zijn eenmansbedrijf. Daarnaast werd ook nog ruim € 1,3 miljoen overgeboekt naar de eenmanszaak van de verdachte als succesfee. Dat geld ontving de verdachte voor het faciliteren en het zogenaamd uitlenen van Cozo-personeel. De verdachte heeft ook voor zijn eigen eenmanszaak onrechtmatig Cozo-subsidie aangevraagd en ontvangen.”

De man heeft vermoedelijk meerdere spookbedrijven ingezet die niet-bestaand personeel beschikbaar stelde. Dezelfde bedrijven werden gebruikt om ontvangen subsidiegelden weg te sluizen naar buitenlandse rekeningen en voor aankoop van onroerende goederen.vTijdens de doorzoekingen zijn onder andere administratie, gegevensdragers, een voertuig en contant geld in beslag genomen. De man is na voorgeleiding bij de rechter-commissaris vastgezet.

Eerder ook accountant aangehouden

Over de Cozo-regeling kwamen al snel meldingen van misbruik, maar dat leidde slechts tot een korte opschorting en kleine aanpassingen. Twee jaar terug liep ook een accountant tegen de lamp die in 2021 zou hebben geholpen met frauduleuze Cozo-aanvragen. Hij zou valse jaarrekeningen en valse aanvraagdocumenten hebben opgesteld.