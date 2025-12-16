Bianca de Jong-Muhren gekozen tot nieuwe NBA-voorzitter

Tijdens de ledenvergadering van de NBA is Bianca de Jong-Muhren met 99% van de stemmen gekozen tot voorzitter. Ze volgt Kris Douma op, die na vier jaar aan het einde van zijn zittingstermijn is gekomen.

Tijdens de ledenvergadering in juni was De Jong-Muhren al gekozen als extra bestuurslid. Zo heeft zij zich een half jaar kunnen inwerken in het bestuurswerk. Ze stelde in een korte speech zich te willen richten op het zo veel mogelijk verbinden van verschillende groepen accountants. Ook duurzaamheid, regelverbetering en de belangen van de mkb-accountant hebben haar aandacht.

Meer vrouwen in het beroep

De Jong-Muhren is de eerste vrouwelijke NBA-voorzitter en wil zich inspannen om ervoor te zorgen dat het aandeel vrouwen in het beroep blijft stijgen. Dat ligt nu rond de 25%. “Ik zie een toekomst voor me waarin we weer samen trots zijn op het beroep van accountant. Accountancy bestaat niet uit regels, maar uit mensen. Mensen die elke dag hun uiterste best doen om hun klanten zo goed mogelijk te helpen en vertrouwen toe te voegen aan het maatschappelijk verkeer. Mensen maken het beroep, niet de regels.”

AI en sociale media

Vertrekkend voorzitter Kris Douma gaf op de ledenvergadering nog mee dat AI aandacht vraagt, getuige de opvatting van driekwart van aanwezige leden dat AI in de toekomst een veel groter aandeel in de praktijkopleiding mag krijgen, zo bericht Accountant.nl. Hij uitte ook zijn zorg over de toon die de beroepsgroep op sociale media hanteert richting collega’s en het NBA-bestuur. “Laten we een beetje zorgvuldig en voorzichtig zijn met elkaar en met ons beroep.”

De leden stemden in met twee verordeningen: een wijziging van de Verordening inzake onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en een verordening over de kosten voor het aanvragen van verklaringen van vakbekwaamheid voor buitenlandse accountants. Kritische noten waren er wel vanuit de leden, onder meer over de aantrekkelijkheid van het beroep, de inzet van AI en de in het jaarplan genoemde regelverbetering.