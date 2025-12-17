Personalia | Reeks nieuwe benoemingen bij BDO

Benoemd tot Equity Partner
- Maxime Wang
- Sander Vanwersch
- Herbert Dijkman
Benoemd tot Salary Partner
- Judith Albertsma
- Jeroen Vels
- Jos van der Zwan
- Eveliene Kon
- Bjorn Middelkoop
- Martijn Pranger
- Linda Rooijakkers
- Neil van Engelen
- Evelyne Rasmussen
- Tom van Ekerschot
- Machiel Gosschalk
- Jeroen Slobbe
- Ricardo de Jong
- Arnaud Vermaat
- Marijn van Griethuijsen
Equity partners zijn partners die ook aandeelhouder zijn. Salary partners bekleden een partnerfunctie maar zijn geen aandeelhouder.
