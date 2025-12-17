Personalia | Reeks nieuwe benoemingen bij BDO

Benoemd tot Equity Partner

Maxime Wang

Sander Vanwersch

Herbert Dijkman

Benoemd tot Salary Partner

Judith Albertsma

Jeroen Vels

Jos van der Zwan

Eveliene Kon

Bjorn Middelkoop

Martijn Pranger

Linda Rooijakkers

Neil van Engelen

Evelyne Rasmussen

Tom van Ekerschot

Machiel Gosschalk

Jeroen Slobbe

Ricardo de Jong

Arnaud Vermaat

Marijn van Griethuijsen

Equity partners zijn partners die ook aandeelhouder zijn. Salary partners bekleden een partnerfunctie maar zijn geen aandeelhouder.

Ook jouw personaliabericht kosteloos op Accountancy Vanmorgen? Stuur de redactie een bericht (bij voorkeur met liggende foto): redactie@accountancyvanmorgen.nl