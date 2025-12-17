Home » Personalia | Reeks nieuwe benoemingen bij BDO

Personalia | Reeks nieuwe benoemingen bij BDO

BDO Accountants & Adviseurs benoemt per 1 januari 2026 drie equity partners en vijftien salary partners.

17 december 2025 door Accountancy Vanmorgen

Benoemd tot Equity Partner

  • Maxime Wang
  • Sander Vanwersch
  • Herbert Dijkman

Benoemd tot Salary Partner

  • Judith Albertsma
  • Jeroen Vels
  • Jos van der Zwan
  • Eveliene Kon
  • Bjorn Middelkoop
  • Martijn Pranger
  • Linda Rooijakkers
  • Neil van Engelen
  • Evelyne Rasmussen
  • Tom van Ekerschot
  • Machiel Gosschalk
  • Jeroen Slobbe
  • Ricardo de Jong
  • Arnaud Vermaat
  • Marijn van Griethuijsen

Equity partners zijn partners die ook aandeelhouder zijn. Salary partners bekleden een partnerfunctie maar zijn geen aandeelhouder. 

Ook jouw personaliabericht kosteloos op Accountancy Vanmorgen? Stuur de redactie een bericht (bij voorkeur met liggende foto): redactie@accountancyvanmorgen.nl 

