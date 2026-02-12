Effect handhaving zichtbaar: aantal zzp’ers flink gedaald

Het aantal zzp’ers is in 2025 met 62 duizend afgenomen. Daarmee is een einde gekomen aan een jarenlange groei. Volgens het CBS hangt de trendbreuk samen met de aangescherpte handhaving op schijnzelfstandigheid door de Belastingdienst, die op 1 januari 2025 van kracht werd.

Tot eind 2024 groeide het aantal zzp’ers gestaag, tot bijna 1,3 miljoen. Vooral het aantal zelfstandigen dat eigen arbeid aanbiedt nam de afgelopen tien jaar sterk toe. Maar in de eerste helft van 2025 stapten relatief veel zzp’ers (59.000) over naar een baan in loondienst. Dat was bijna een verdubbeling ten opzicht van het jaar ervoor. Het merendeel kwam terecht in een flexibele arbeidsrelatie (47 duizend), terwijl 12 duizend zzp’ers een vaste aanstelling kregen. Ook in het tweede kwartaal lag de uitstroom naar loondienst aanzienlijk hoger dan in 2024.

Jongeren

Stoppers zijn vooral mensen die nog niet zo lang zzp’er zijn. Zelfstandigen die tussen de één en vijf jaar voor zichzelf werken, stappen het vaakst over of stoppen helemaal met werken. Sommigen blijven wel werken als zzp’er, maar werken relatief meer uren in dienstverband.

Minder nieuwe zzp’ers

De daling werd verder versterkt door een lagere instroom. In het derde kwartaal van 2025 begonnen 22 duizend mensen als zzp’er vanuit een positie buiten de beroepsbevolking, aanzienlijk minder dan een jaar eerder. Ook het aantal werknemers dat de overstap maakte naar zelfstandig ondernemerschap nam af. In het vierde kwartaal was het verschil met 2024 het grootst.

Vooral kortdurend zelfstandigen

Met name zzp’ers die tussen één en vijf jaar actief waren, wisselden vaker van arbeidspositie. In 2025 maakte 9 procent van deze groep de overstap naar loondienst of stopte met werken, tegen 6 procent in 2024. Onder zzp’ers met een langere staat van dienst bleef de mobiliteit lager. De afname van het aantal zzp’ers was het sterkst onder jongeren.

Verschuiving

Het CBS benadrukt dat de cijfers wijzen op een verschuiving binnen de arbeidsmarkt, waarbij een deel van de zelfstandigen kiest voor meer zekerheid in loondienst en minder mensen starten als zzp’er.

Bron: CBS