Nog altijd drie vacatures per kandidaat-accountant in Vlaanderen

Het beroep van accountant blijft een van de moeilijkst in te vullen functies in Vlaanderen. Dat blijkt uit de nieuwe knelpuntberoepenlijst van de VDAB, waar accountant opnieuw in de top 10 staat.

Ondanks een lichte verbetering op de arbeidsmarkt blijft het tekort structureel. Volgens recente cijfers zijn er nog altijd ongeveer drie vacatures per beschikbare kandidaat.

In de periode februari 2025 tot januari 2026 ontving de VDAB 2.782 vacatures voor accountants, tegenover 1.063 werkzoekenden. Eind januari stonden bovendien nog 391 vacatures open. Vooral kmo’s ondervinden moeilijkheden om voldoende financiële expertise aan te trekken. De cijfers bevestigen dat de krapte geen tijdelijk fenomeen is, maar een hardnekkig structureel probleem.

Situatie Nederland

Voor de Nederlandse arbeidsmarkt ziet het beeld er anders uit dan in Vlaanderen, maar de spanning op de arbeidsmarkt voor accountants is ook in Nederland duidelijk voelbaar. Op dit moment staan er honderden vacatures open voor accountants in Nederland. Op vacaturesites zijn bijvoorbeeld rond 1.650 openstaande vacatures voor de functie accountant te vinden, variërend van junior tot senior posities bij kantoren en bedrijven door het hele land.

De brede arbeidsmarkt in Nederland blijft krap, met relatief meer vacatures dan werkzoekenden in veel sectoren, waaronder de specialistische zakelijke dienstverlening waar accountants toe behoren. Volgens recente CBS-cijfers lagen de openstaande vacatures in deze sector in het tweede kwartaal van 2025 bijna op hetzelfde niveau als een jaar eerder, ondanks een daling landelijk. Dat betekent dat werkgevers in de accountancy voortdurend moeten concurreren om talent, en dat vacatures vaak lang open blijven staan.

Stijgende instroom opleidingen

Tegelijkertijd is er voorzichtig positief nieuws vanuit het onderwijs in België. Verschillende Vlaamse hogescholen en opleidingscentra noteren dit academiejaar opnieuw een stijgende instroom in graduaatsopleidingen, professionele bachelors en postgraduaten binnen accountancy. Dat wijst erop dat jongeren de sector opnieuw ontdekken, al blijft het aantal afgestudeerden voorlopig onvoldoende om de vraag te dekken.

Het beroep verandert bovendien snel. Digitalisering, automatisering, nieuwe regelgeving en technologie zoals AI verschuiven het werk van pure boekhouding naar advies en begeleiding. De accountant van vandaag en morgen wordt steeds meer een strategische sparringpartner voor ondernemers, met naast technische kennis ook sterke communicatieve en adviesvaardigheden.

Vlaams initiatief voor jongeren

Om jongeren beter te informeren over die veranderende realiteit, lanceren twaalf Vlaamse accountancykantoren, waaronder DO, Baker Tilly, Moore, RSM, opnieuw de campagne ‘Accountants van Morgen’. De campagne, die voor de vierde keer plaatsvindt, richt zich specifiek op studiekiezers uit Generatie Z. Met opvallende slogans wil men tonen dat ‘accountancy een dynamische sector is met werkzekerheid, groeikansen en maatschappelijke impact’. Via de campagnesite kunnen jongeren onder meer opleidingen verkennen en ontdekken wat een loopbaan in accountancy vandaag inhoudt.