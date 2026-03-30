Accountantskantoren: gemeenten spelen sleutelrol in duurzaamheidstransitie

Nederlandse gemeenten staan aan de frontlinie van de grote duurzaamheidsopgaven. Van energietransitie tot klimaatadaptatie, en van circulariteit tot sociale leefbaarheid: lokaal bestuur bepaalt in belangrijke mate hoe toekomstbestendig onze leefomgeving wordt. Toch blijkt in de praktijk dat de aandacht voor duurzaamheid onder druk staat.

De paper getiteld “Gemeenten & duurzaamheid. Een logische combinatie?!”, opgesteld op basis van interviews en paneldialogen met bestuurders, ambtenaren en experts, benadrukt dat juist nu lokaal leiderschap en samenwerking essentieel zijn.

“De vraag is niet langer wat gemeenten móéten rapporteren, maar welke keuzes zij vandaag durven maken om brede welvaart en leefkwaliteit voor toekomstige generaties te waarborgen,” aldus onderzoeker en auteur van de paper Mark de Lat.

Brede welvaart als nieuw kompas

Uit de gesprekken komt naar voren dat gemeenten die vooruitgang boeken duurzaamheid vanuit de volle breedte benaderen. Niet als milieubeleid, maar als integraal vraagstuk dat ecologische, sociale en economische waarde combineert. In de paper worden verschillende inspirerende voorbeelden genoemd van gemeenten waar duurzaamheid is verankerd in strategie, uitvoering en financiële sturing. Gemeenten die brede welvaart inzetten als nieuw kompas.

Verantwoordingsdruk verschuift, maar ambitie bepaalt de impact

De paper laat zien dat nieuwe instrumenten, zoals de VNG-handreikingen voor duurzaamheidsrapportage, gemeenten helpen om prestaties inzichtelijk te maken. Toch waarschuwen de auteurs dat rapportage nooit het startpunt mag zijn. Effectieve verduurzaming begint volgens de geïnterviewden bij:

een duidelijke, gedeelde ambitie,

een integrale benadering van beleid,

intensieve samenwerking met maatschappelijke partners,

en een procesmatige aanpak die continu leren en bijsturen mogelijk maakt.

Dilemma’s en informele spelregels belemmeren voortgang

Een opvallende conclusie is dat slechts een klein deel van de belemmeringen juridisch van aard is. In de paper wordt gesteld dat 80% van de barrières voortkomt uit informele spelregels – zoals rolopvattingen, onderlinge verhoudingen en cultuur.

Ook blijkt dat politieke kleur invloed heeft op de mate van rapportage, maar dat ambtelijke continuïteit cruciaal is voor echte voortgang. “Ik kan me niet verschuilen achter politieke schommelingen,” aldus een van de deelnemende gemeentesecretarissen. “Als organisatie moeten we echter duurzaamheid structureel agenderen.”

Oproep: zet lokale voorbeelden in de spotlight

De paper sluit af met zes concrete adviezen voor gemeenten, waaronder het voeren van het gesprek over wat écht belangrijk is, het versterken van samenwerking en het structureel organiseren van duurzaamheid binnen de P&C-cyclus. Daarnaast doen de initiatiefnemers een oproep om de vele “eilanden van goede wil” — inspirerende lokale voorbeelden — actief te delen. Hiervoor wordt door de initiatiefnemers van de paper een interviewreeks gestart om gemeenten door het hele land een podium te geven om zo kennisdeling te versnellen.

Over de whitepaper

Deze paper is een initiatief van Afier Accountants en Adviseurs, Corperate Green, Eshuis Accountants en Adviseurs, Stolwijk Kelderman Accountants Fiscalisten en Vermetten Accountants en Adviseurs die zich hebben verenigd in het platform impACTmakers gemeenten. Zij hebben de wens de dialoog te faciliteren binnen lokale overheden over het thema duurzaamheid. Genoemde kantoren hebben elkaar gevonden in een gedeelde ambitie werk te willen maken van duurzaamheid.

Deze paper is uitgewerkt onder redactie van Mark de Lat. Hij is onderzoeker bij het lectoraat Business Models van Hogeschool Saxion, doet promotieonderzoek naar “sensemaking & sustainability” aan de Nyenrode Business Universiteit, werkt als opinieleider en strateeg voor Eshuis Accountants en Adviseurs en begeleidt als strategie- en teamcoach directies en managementteams vanuit zijn eigen praktijk het transitie/Atelier.

