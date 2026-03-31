Waarom je werk zelden het probleem is, maar autonomie en voorspelbaarheid wel

Veel professionals in de accountancy denken dat het aan henzelf ligt als het op het werk niet lekker loopt. Dat is zelden zo. Het heeft vaak te maken met twee cultuurpijlers van het Cultuurkompas die het meest bepalen of jij floreert of vastloopt. Bekijk hoe kantoren daar fundamenteel in verschillen.

Je hebt een klantvraag liggen. Je weet precies wat er moet gebeuren. Toch stuur je je manager een bericht: “Kun je hier even naar kijken?”

En dat zit je dwars. Want je weet: dit had ik allang zelf kunnen doen.

Zonder dat je het doorhebt, ga je minder initiatief nemen dan je eigenlijk zou willen.

En wat het nog lastiger maakt? De inconsistentie. De ene week krijg je alle ruimte. De andere week wordt alles teruggehaald. De ene partner zegt: „pak het zelf op.” De ander vraagt: „waarom heb je dit niet afgestemd?”

Dus ga je afstemmen op personen in plaats van op inhoud. En dat kost je meer energie dan het werk zelf. Je gaat dingen uitstellen en haakt langzaam af.

Dit is waarom het niet altijd aan jou ligt

Het bovenstaande zegt meer over je werkomgeving dan over jou. Kantoren verschillen wezenlijk in hoeveel professionele ruimte collega’s daadwerkelijk krijgen, hoe duidelijk de lijnen zijn en hoe consistent er met afspraken wordt omgegaan.

Dat heeft weinig te maken met ‘beter’ of ‘slechter’. Het gaat over hoe een kantoor daadwerkelijk werkt en of dat aansluit bij wat jij nodig hebt.

In sollicitatiegesprekken gaat het vaak over type klanten, teams en kansen. Niet over hoe beslissingen echt worden genomen. Of hoeveel ruimte je daadwerkelijk krijgt.

Dat merk je pas als je er zit. En dan voelt het niet direct verkeerd. Maar ook niet persé goed.

Veel professionals blijven dan nog even. Ze denken: ik moet hier gewoon in groeien. Of: het ligt aan mij. Terwijl ze eigenlijk al aanvoelen dat het structureel niet klopt.

Cultuurverschillen zitten in vijf concrete pijlers

Het cultuuralgoritme van Finch brengt werkcultuur in kaart op vijf thema’s: samenwerking en aanspreekbaarheid, leiderschap, autonomie en professionele ruimte, voorspelbaarheid en innovatie en veranderbereidheid.

Vaak bepalen autonomie en voorspelbaarheid het meest hoe jij je dagelijkse werk ervaart: hoeveel ruimte jij krijgt om zelf te beslissen en hoe voorspelbaar het is wanneer je die ruimte hebt. Die twee staan niet los van elkaar.

Wat de eerste Finchdata vertellen

Op basis van eerste data uit het Finch cultuuralgoritme zien we al duidelijke patronen in hoe accountantskantoren daadwerkelijk werken.

Deze inzichten zijn gebaseerd op de eerste aangesloten kantoren, waaronder Blömer, Joanknecht, Eshuis en OOvB, waarbij kantoren en professionals dezelfde thema’s beantwoorden vanuit hun eigen perspectief.

Ongeveer 44% werkt normvast. Vaste afspraken en werkwijzen zijn leidend en worden consistent toegepast. Dat biedt veel houvast, als dat bij je past.

Ongeveer 33% is praktisch voorspelbaar: de richting is meestal duidelijk, maar er wordt in de praktijk regelmatig afgeweken als situaties daarom vragen. Dat vraagt meer flexibiliteit van jou als professional en vertrouwen dat je weet wanneer je die ruimte hebt.

De rest zit daar ergens tussenin.

Veel professionals weten niet welk profiel het beste bij ze past. Ze voelen wel dat er iets niet klopt, maar kunnen het niet plaatsen. Precies dat maakt de mismatch zo hardnekkig.

Wat betekent dit voor jouw werkfit?

Hoeveel autonomie heb je nu nodig om goed te functioneren? Hoe belangrijk is voorspelbaarheid voor jou? Kun je beslissen en achteraf verantwoorden of werk je liever met duidelijke kaders vooraf?

Als je dat inzicht hebt, wordt een keuze ineens concreet in plaats van een gevoel.

Dit is precies waar Finch je mee helpt. De cultuurscan geeft je inzicht in je score op elk van de vijf pijlers en je ziet hoe die verhoudt tot de cultuurprofielen van aangesloten kantoren. Zodat je snapt waarom het ergens wel of niet werkt, en waar je eventueel beter tot je recht komt.

