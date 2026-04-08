Leverancier zonnestroom Autarco failliet: de jaarrekening onder de loep

Autarco, dat circa 24.000 aangesloten systemen had op zijn eigen softwareplatform, ging ten onder na een opeenstapeling van financiële en operationele problemen. Een belangrijke klap was het wegvallen van een factoringmaatschappij, meldt de curator in het Eindhovens Dagblad. Daardoor had de onderneming minder werkkapitaal om voorraden in te kopen. Toen vervolgens een leverancier geleverde goederen wilde terughalen, leidde dat tot het intrekken van bankfinanciering. Daarmee kwam het bedrijf in een neerwaartse spiraal terecht. Autarco wist eerdere reorganisaties, waarbij het personeelsbestand werd teruggebracht van circa zeventig naar ruim twintig medewerkers, niet om te zetten in herstel. Er is volgens de curator wel belangstelling voor een doorstart, met name vanwege het eigen softwareplatform en de klantenbasis.

Jaarrekening

Uit de op 25 maart gedeponeerde jaarrekening over 2023 komt een beeld naar voren van een onderneming die financieel nog overeind leek, maar tegelijkertijd kampte met fundamentele onzekerheden. De balans laat een sterke groei van de voorraden zien tot ruim € 5,5 miljoen, terwijl de liquide middelen vrijwel waren opgedroogd tot slechts € 4.303. Tegelijkertijd namen de kortlopende schulden fors toe tot € 7,4 miljoen, waaronder een sterke stijging van overige schulden. Hoewel het eigen vermogen licht toenam tot circa € 3 miljoen, was dit vooral het gevolg van winstinhouding en eerder opgebouwde reserves, terwijl de operationele prestaties sterk verslechterden: het bedrijfsresultaat daalde van € 2,35 miljoen in 2022 naar slechts € 84.205 in 2023 en de nettowinst kwam uit op een marginale € 9.856.

In de toelichting wordt expliciet gewezen op materiële onzekerheden rond de continuïteit. Het management erkent dat marktomstandigheden, zoals teruglopende vraag en prijsdruk door overcapaciteit en overheidsbeleid, een aanzienlijke impact hebben gehad op omzet, resultaat en liquiditeit, met name in 2024. Hoewel maatregelen zijn genomen, waaronder kostenreducties en aanvullende financiering door aandeelhouders, en prognoses uitgingen van herstel in 2025, wordt duidelijk dat de continuïteit afhankelijk was van onzekere aannames en externe financiering. De beschikbare bankfaciliteiten liepen bovendien slechts tot medio 2025.

Oordeelonthouding

Accountant Bart Bernecker RA van BGH Accountants gaf uiteindelijk een oordeelonthouding af. Hij stelt dat geen voldoende en geschikte controle-informatie kon worden verkregen om een oordeel over de jaarrekening als geheel te vormen. Een belangrijk probleem lag bij de voorraden: omdat de accountant pas na 2022 werd aangesteld, kon hij de inventarisatie aan het begin van 2023 niet bijwonen en kon hij ook achteraf geen adequate controle-informatie verkrijgen over de beginvoorraad van ruim € 3,6 miljoen. Omdat voorraden direct doorwerken in zowel kostprijs als resultaat, betekent dit dat ook de winst over 2023 onzeker is.

Daarnaast signaleert de accountant een significant frauderisico rondom de omzetverantwoording, waarvoor eveneens onvoldoende controle-informatie beschikbaar was. Het volledige verkoopproces was gedigitaliseerd zonder ondersteunende papieren documentatie, terwijl de IT-beheersmaatregelen niet betrouwbaar genoeg werden geacht en effectieve applicatiecontroles ontbraken. Hierdoor kon de accountant niet vaststellen of de gerapporteerde omzet van ruim € 38 miljoen correct was. Ook alternatieve controlewerkzaamheden boden geen oplossing. Hoewel het management zelf analyses had gemaakt waaruit geen afwijkingen zouden blijken, kon de accountant de uitkomsten daarvan niet verifiëren en dus geen zekerheid verkrijgen over de juistheid van de omzet.

De combinatie van onzekerheden rond de voorraden, het ontbreken van betrouwbare interne beheersing over het verkoopproces en de onmogelijkheid om voldoende controle-informatie te verkrijgen, leidde ertoe dat niet alleen de cijfers over 2023, maar ook de vergelijkende cijfers over 2022 feitelijk niet controleerbaar waren. Daarmee ontbrak een solide financiële basis onder de verslaggeving. In samenhang met de gesignaleerde continuïteitsonzekerheid schetst dit een beeld van een onderneming die al vóór het faillissement structureel kwetsbaar was, zowel financieel als administratief.