HLG gaat verder als KNAV

HLG accountants en adviseurs gaat verder onder internationale naam KNAV accountants en adviseurs. Het kantoor fuseerde in 2024 al met de wereldwijd accountants- en adviesorganisatie.

Met de nieuwe naam wordt de integratie van de Nederlandse organisatie in het wereldwijde KNAV-netwerk zichtbaar. HLG en KNAV werkten al sinds 2018 samen in een joint venture om klanten die mondiaal actief zijn te ondersteunen bij grensoverschrijdende activiteiten. In oktober 2024 werd de samenwerking bekrachtigd met een formele fusie.

Wereldwijd actief, lokaal geworteld

De naamswijziging is een volgende stap volgens managing partner Carlos Apapoe, tevens lid van de global executive board van KNAV: “Door verder te gaan onder de naam KNAV accountants en adviseurs maken we duidelijk waar we staan en dat onze klanten profiteren van de kracht van een wereldwijd netwerk, terwijl we tegelijkertijd lokaal geworteld en gefocust blijven.” Voor klanten en medewerkers verandert er weinig in de dagelijkse samenwerking. De teams, dienstverlening en vestigingen in Leusden en Amsterdam blijven ongewijzigd. “Wel versterkt de nieuwe naam de internationale positionering van het kantoor en de mogelijkheden om klanten wereldwijd te ondersteunen.”

Vestigingen in zeven landen

KNAV is een internationale accountants- en adviesorganisatie met hoofdkantoor in Atlanta (VS), een 850 man tellende organisatie met vestigingen in de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, Nederland, India, Singapore, Canada en de Verenigde Arabische Emiraten. Het voormalige HLG (ruim 30 medewerkers) biedt diensten op het gebied van assurance, accountancy, financieel advies, M&A/corporate finance en fiscaliteit. De organisatie ondersteunt zowel Nederlandse mkb-bedrijven als internationaal opererende ondernemingen. KNAV is aangesloten bij Allinial Global, vertegenwoordigd in 112 landen en de op een na grootste associatie van onafhankelijke accountantskantoren ter wereld.