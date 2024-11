HLG wil groeien via fusie met Amerikaans KNAV

KNAV is een internationaal accountants- en consultancykantoor met hoofdkantoor in Atlanta. De twee bedrijven werken al vijf jaar samen in de India Desk, een joint venture om internationale klanten van dienst te kunnen zijn en grensoverschrijdende activiteiten te faciliteren. “Deze transatlantische fusie is een logische strategische vervolgstap”, zegt Carlos Apapoe, managing partner bij HLG, dat ruim 30 medewerkers telt en ook in Amsterdam is gevestigd.

In zeven landen actief

KNAV is al in diverse landen actief en nam eerder dit jaar Natarajan & Swaminathan in Singapore over. Met de fusie met HLG komt het aantal landen op zeven: er zijn ook vestigingen in het Verenigd Koninkrijk, de Filippijnen, Canada en India. “HLG kan door deze krachtenbundeling haar lokale en internationale klanten nog beter van dienst zijn omdat zij gebruik kan maken van het wereldwijde netwerk van KNAV.” Beide kantoren zijn lid van Allinial Global, de op een na grootste associatie van zelfstandige accountantskantoren.

Als onderdeel van de fusie wordt Apapoe lid van het dagelijks bestuur van KNAV, waar hij gaat bijdragen aan de integratie en strategische richting van de organisatie. “Deze fusie markeert een nieuwe fase in ons partnerschap met KNAV. Hierdoor kunnen we een breder scala aan diensten aanbieden, met ondersteuning van een wereldwijd team, en tegelijkertijd onze klanten de persoonlijke aandacht blijven geven die ze van ons gewend zijn.”

Belang investeerder

NK Squared is een minderheidsaandeelhouder in KNAV. Dat is een Amerikaans beleggingsfonds van Nikhil Kamath, medeoprichter van het Indiase handelsplatform Zerodha. Volgens Apapoe is NK Squared een investeringsvehikel van twee broers. “Het heeft eerder de kenmerken van een famliy office dan van private equity.” Dat geeft KNAV meer armslag om te groeien, maar ook HLG wil in Nederland uitbreiden. “Wij willen de basis versterken en kijken zeker naar overnames”, zegt Apapoe. “We bedienen naast het mkb sinds 2014 ook multinationals en die zijn inmiddels goed voor ongeveer een derde van ons klantenbestand.”

HLG zoekt ook nadrukkelijk uitbreiding via het aantrekken van medewerkers. “Ik denk dat wij klanten hebben die ook bij de big four niet zouden misstaan. Door de fusie bieden wij talent nog meer mogelijkheden om zich te ontwikkelen en door te groeien”, aldus Apapoe.