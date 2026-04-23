Belastingdienst breidt digitale postkeuze uit naar aanslagen inkomstenbelasting niet-winst

Belastingplichtigen kunnen er dan voor kiezen om hun aanslag inkomstenbelasting niet-winst en voorlopige aanslag inkomstenbelasting niet-winst alleen nog via de berichtenbox te ontvangen. Die mogelijkheid bestond sinds 8 december 2025 al voor de uitnodiging tot het doen van aangifte inkomstenbelasting.

Aanpassing in Regeling EBV

De wijziging is vastgelegd in een aanpassing van de Regeling elektronisch berichtenverkeer (Regeling EBV) Belastingdienst. Als een belastingplichtige voor digitale ontvangst kiest, wordt het bericht in de berichtenbox geplaatst en volgt een notificatie per e-mail. De keuze kan, afhankelijk van het moment waarop die wordt gemaakt, ook nog gelden voor (voorlopige) aanslagen inkomstenbelasting niet-winst 2025. Een gemaakte keuze kan later weer worden aangepast.

Volgens de toelichting past de uitbreiding binnen de digitaliserings- en duurzaamheidsdoelstellingen van de Belastingdienst. Inmiddels hebben al zo’n 3 miljoen burgers voor digitale post gekozen. De verwachting is dat hierdoor eind 2026 ongeveer 9 miljoen minder brieven per post worden verstuurd. Dat levert naast een vermindering van papierstromen ook een besparing op portokosten op.

Bredere keuzeregeling per 1 juli

In de toelichting staat verder dat de bredere keuzeregeling elektronisch berichtenverkeer nog niet in werking is getreden. Het streven is om die regeling per 1 juli 2026 te laten ingaan. Met deze wijziging worden de bestaande keuzemogelijkheid en de gevolgen daarvan alvast duidelijker in de huidige regeling opgenomen.

Voor burgers die niet kiezen voor uitsluitend digitale toezending verandert er niets. Als zij niet voor alleen digitale post kiezen, blijft de huidige situatie in stand en verstuurt de Belastingdienst de brieven op papier, naast digitale beschikbaarheid in de berichtenbox.

Bron: Staatscourant 2026, 15247.