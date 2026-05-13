Van wennen naar winnen: Wecountancy over de kracht van Silverfin

We spraken met Jantsje Veninga, relatiebeheerder op de locatie in Gouda, over haar ervaringen met de implementatie en het werken met Silverfin in de praktijk.

“Ik werk inmiddels al veertien jaar bij Weccountancy en zit al ruim vijfentwintig jaar in het accountancyvak,” vertelt Jantsje. “Binnen Weccountancy ben ik relatiebeheerder, en in die rol heb ik door de jaren heen al heel wat gezien en meegemaakt. Toen we vorig jaar besloten over te stappen naar Silverfin, mocht ik deelnemen aan de werkgroep die de overgang begeleidde. Vanuit de directie werd – mede door een fusie – besloten om één lijn te trekken binnen de organisatie. Dat betekende ook: één uniforme softwareoplossing.”

De overstap naar één cloudplatform

De keuze voor Silverfin kwam voort uit de wens om te werken met een cloudgebaseerde oplossing. “Binnen de groep werden verschillende pakketten gebruikt,” legt Jantsje uit. “Onze vorige softwareleverancier stond destijds nog aan het begin van de overstap naar de cloud, terwijl wij juist behoefte hadden aan een systeem dat goed werkt met data-uitwisseling en integraties met andere software. Silverfin voldeed daar veel beter aan.”

Inmiddels gebruikt Weccountancy Silverfin vooral voor het opstellen van jaarrekeningen. “Met name voor de grotere klanten – de bv’s – is Silverfin ons leidende pakket. Voor kleinere klanten werken we soms nog op een andere manier, maar voor de grotere dossiers is Silverfin echt de standaard geworden.”

“Met meer vlieguren wordt het steeds makkelijker”

Zoals bij elke verandering was de overstap in het begin even wennen. “Ik vond het in het begin allemaal nog een beetje vaag,” lacht ze. “Maar zodra je er echt mee aan de slag gaat en de eerste dossiers maakt, merk je dat het steeds beter gaat. Het is net als met alles: met meer vlieguren krijg je het beter onder de knie.”

Jantsje ziet dat ook haar collega’s steeds beter hun weg vinden. “Mensen houden niet van verandering – zeker niet in de boekhoudwereld,” zegt ze met een glimlach. “We houden allemaal van structuur. En omdat er door de fusie veel tegelijk veranderde, was het voor sommigen best veel. Maar nu zie je dat het begint te landen: iedereen werkt er meer mee en het wordt steeds vanzelfsprekender.”

Uniformiteit en samenwerking

Een van de grootste voordelen van Silverfin vindt Jantsje de uniformiteit in werkwijze. “Binnen de dossiers die we in Silverfin verwerken, hanteren we nu overal dezelfde werkwijze. Dat maakt het veel makkelijker om elkaar te helpen of even bij te springen bij een andere vestiging. Dat gebeurt nog niet dagelijks, maar de mogelijkheid is er wel. Bovendien merk ik dat de koppelingen met de administraties goed werken – dat scheelt veel tijd en zorgt voor consistentie.”

Favoriete functies: consolidatie en RGS-codes

Op de vraag wat ze het leukste vindt aan werken met Silverfin, hoeft Jantsje niet lang na te denken. “De consolidatie. Dat vind ik echt heel overzichtelijk en inzichtelijk. Je ziet precies wat er gebeurt en wat je moet elimineren. Ook de RGS-codes zijn een groot voordeel. In het begin moest ik daaraan wennen, maar nu zie ik hoe het zorgt voor een betere rubricering. Zeker bij het specificeren van posten werkt dat veel nauwkeuriger. Voorheen deed iedereen dat op grootboekniveau, en dan had elke administratie z’n eigen structuur – dat ging nog wel eens mis. Met de RGS-codes is dat verleden tijd.”

Ook over de workflow in Silverfin is ze enthousiast. “Het beginscherm met de voortgangspercentages vind ik prettig. Dat triggert je om dingen af te ronden en geeft structuur aan het proces.”

“Uiteindelijk is het gewoon een kwestie van doen”

Tot slot heeft Jantsje nog een boodschap voor accountantskantoren die overwegen om Silverfin te gebruiken. “Ik zou zeker een positieve aanbeveling doen,” zegt ze. “Het is een prettig pakket, gebruiksvriendelijk en zorgt voor meer uniformiteit en samenwerking binnen het kantoor. Natuurlijk is het even wennen als je overstapt op iets nieuws – maar uiteindelijk is het gewoon een kwestie van doen. En als je eenmaal gewend bent, wil je niet meer terug.”

