NBA meldt datalek na phishingaanval

De NBA heeft te maken gehad met een datalek na een phishingmail. Daardoor kreeg een onbekende derde een paar uur toegang tot het e-mailaccount van een NBA-medewerker.

18 mei 2026 door Accountancy Vanmorgen

Zodra het werd ontdekt, is de toegang meteen afgesloten en is een beveiligingsbedrijf ingeschakeld om het incident te onderzoeken en verdere risico’s te beperken.

De mogelijkheid tot onbevoegde toegang is daarbij stopgezet en de NBA is een onderzoek gestart om de impact vast te stellen en herhaling te voorkomen. Ook is er onmiddellijk melding gemaakt bij de Autoriteit Persoonsgegevens als toezichthoudende autoriteit en is aangifte bij de politie gedaan.  

De betrokkenen zijn inmiddels geïnformeerd. De NBA waarschuwt om extra alert te zijn op verdachte mails of berichten en bij twijfel contact op te nemen via datalek@nba.nl.

