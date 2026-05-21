Waarom goede kandidaten niet solliciteren en hoe je dat doorbreekt

Professionals in de accountancy oriënteren zich regelmatig: ze bezoeken werkenbij-pagina’s en vergelijken kantoren. Maar ze sturen uiteindelijk geen sollicitatie in. Ze twijfelen namelijk. Maar aan wat precies?

Mensen die kiezen voor de accountancy zijn over het algemeen analytisch, zorgvuldig en gericht op zekerheid. Die eigenschappen maken hen uitstekend in hun vak, maar ze zorgen er ook voor dat ze niet zomaar een sollicitatie insturen. Ze willen eerst weten wat ze kunnen verwachten.

Niet voor niets is via-via bij de meeste kantoren nog altijd het meest vruchtbare wervingskanaal. Via een bekende krijgt een kandidaat namelijk precies wat ontbreekt op de werkenbij-pagina: een eerlijk beeld van hoe het er echt op de werkvloer aan toe gaat. Dat neemt twijfel weg.

“Maar op via-via alleen vul je geen team, en zeker geen groeiend kantoor.”

Je probleem is niet instroom, maar twijfel vóór die instroom

Professionals zoeken dus vooral bevestiging. Bevestiging dat ze bij dit kantoor de ruimte krijgen die ze willen. Dat de werksfeer klopt. Dat ze niet constant hoeven af te stemmen als ze liever zelfstandig werken, of juist niet geïsoleerd raken als ze behoefte hebben aan samenwerking of sparren.

Die bevestiging vinden ze vooraf eigenlijk nooit. Wat ze wel vinden: algemene teksten over ‘een hecht team’, ‘ruimte voor eigen initiatief’ en ‘een informele sfeer’. Teksten die bij twintig andere kantoren ook staan. En dan haken ze af. Want wie zegt nu dat dat waar is?

De twijfel gaat dus bijna altijd over cultuur. Past dit bij hoe ik het liefste wil werken? En als je die twijfel niet wegneemt, verlies je precies de kandidaten die je zoekt. Zonde van alle inspanningen die je hebt gedaan om kandidaten überhaupt in overwegingsstand te krijgen.

Werkcultuur zichtbaar maken op het moment dat het telt

Finch stelt daarom haar cultuuralgoritme beschikbaar als 1-op-1 toepassing voor aangesloten accountantskantoren, te integreren in de werkenbij-pagina of in te zetten in eigen campagnes. Een kandidaat bezoekt jouw pagina en vult in vijf minuten de cultuurscan in. Direct daarna is zichtbaar, visueel en concreet, hoe de werkstijl aansluit op die van jouw kantoor. Op de thema’s die ertoe doen: hoe wordt er samengewerkt, hoe ziet aansturing eruit, hoeveel ruimte is er voor autonomie?

Dat is precies de informatie die twijfelende kandidaten nodig hebben om wél een stap te zetten.

Wat dit oplevert

Kandidaten die vooraf een realistisch beeld hebben, maken een bewustere keuze. Dat zie je terug in minder afhakers na het eerste gesprek, hogere retentie in het eerste jaar en minder tijd kwijt aan gesprekken die toch niet leiden tot een match. De kwaliteit van je instroom stijgt, omdat kandidaten al vóór het eerste gesprek een eerlijk beeld hebben van jouw manier van werken en dat hebben vergeleken met hun eigen werkbehoeften.

Van toeval naar bewuste keuze

Zolang jouw werkcultuur impliciet blijft, blijft instroom afhankelijk van toeval. Van de kandidaat die toevallig iemand kent die bij jou werkt. Van de recruiter die net het goede verhaal vertelt. Van de timing die net klopt.

Met het structureel zichtbaar maken van werkfit op het moment dat een kandidaat zich oriënteert, verschuift dat van toeval naar bewuste keuze. De kandidaat kiest doordacht. Als kantoor trek je gerichter aan. En de match die ontstaat is robuuster, omdat hij gebaseerd is op meer dan een goed gevoel na een eerste gesprek. Kantoren die dit eerder structureel aanpakken, trekken de kandidaten aan die nu nog twijfelen bij de concurrent.

De kandidaten die je zoekt, zijn er echt wel. Ze wachten alleen op dé reden om bij jou te gaan solliciteren.

Wil je zien hoe cultuurfit en de 1-op-1 toepassing werken voor jouw kantoor? Bekijk een voorbeeld op finchonline.nl/cultuurfit of vraag een vrijblijvend gesprek aan.

Dit is het eerste artikel in een reeks over de waarde van cultuur voor accountantskantoren. De volgende artikelen gaan over wat een cultuurmismatch je kantoor werkelijk kost, hoe je uitstroom structureel vermindert en hoe je cultuur inzet als managementinstrument.