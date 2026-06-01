Zelf boeken of laten boeken: zo bepaal je per administratie de juiste drempel

AI die zelfstandig boekt klinkt prettig, maar de vraag is wanneer je dat aandurft. Per klant ligt die grens ergens anders. Met zekerheidsscores en doordachte drempels bepaal je zelf hoeveel werk je loslaat en waar je menselijke controle houdt.

Op elk kantoor speelt dezelfde discussie. De ene collega wil dat AI alles direct wegboekt, de andere wil tot de laatste regel meekijken. Het goede nieuws: het is geen of-of-keuze. Met zekerheidsscores en configureerbare drempels bepaal je per administratie hoeveel autonomie de AI krijgt. In dit artikel lees je hoe je die afweging praktisch maakt, zonder dat je de grip op je dossier verliest.

Wat een zekerheidsscore eigenlijk zegt

Een zekerheidsscore is geen marketingcijfer, maar een uitspraak van het model over hoe waarschijnlijk het is dat een boeking klopt. Denk aan herkenning van leverancier, btw-code, grootboekrekening, kostenplaats en project. Bij 98% zegt het systeem in feite: ik heb dit type factuur vaker gezien, het patroon klopt, ik durf dit te boeken. Bij 72% twijfelt het, bijvoorbeeld omdat de btw afwijkt of de tegenrekening niet eerder voorkwam.

De truc is dat jij bepaalt vanaf welke score je de AI laat doorpakken. Zet je de drempel op 95%, dan boekt alleen het zekere werk automatisch en blijft de twijfelgevallen op je bureau liggen. Zet je hem op 80%, dan loopt er meer door, maar accepteer je ook iets meer kans op een correctie achteraf.

Per klantgroep beredeneerd

Niet elke administratie verdient dezelfde instelling. Een paar veelvoorkomende profielen:

Repeterende klanten met stabiel patroon. Denk aan een installateur met vaste leveranciers, vaste btw, weinig uitzonderingen. Hier kun je de drempel relatief laag zetten (bijvoorbeeld 85%) en het overgrote deel automatisch laten verwerken. De AI heeft al snel genoeg patroon te pakken om met vertrouwen te boeken.

Complexe klanten met veel kostenplaatsen of projecten. Bij een bouwbedrijf of een organisatie met meerdere vestigingen wil je strenger zijn. Een verkeerde kostenplaats is achteraf vervelend te corrigeren. Zet de drempel hoger (bijvoorbeeld 95%) en houd de twijfelgevallen in review.

Nieuwe klanten in de inwerkfase. De eerste weken weet de AI nog weinig van het boekingsgedrag. Houd de drempel hoog en review actief mee. Na een paar honderd boekingen zie je de zekerheidsscores stijgen en kun je de drempel geleidelijk verlagen.

Risicogevoelige posten. Voor bepaalde grootboeken (denk aan personeelskosten, voorzieningen, of grote investeringen) wil je sowieso een mens ertussen. Dat regel je niet via één algemene drempel, maar via specifieke regels per rekening of bedrag.

Drempel kiezen in vier stappen

Kijk naar het volume. Bij 200 facturen per maand wil je meer automatisch laten lopen dan bij 30. Anders verlies je het schaalvoordeel. Kijk naar de foutkosten. Hoe duur is een correctie achteraf? Bij een eenvoudige inkoopfactuur is dat een minuut. Bij een complexe projectboeking soms een halfuur. Begin streng, versoepel later. Start op 95% en zak per maand met een paar procent, zolang het aantal correcties stabiel blijft. Evalueer maandelijks. Bekijk welke boekingen handmatig zijn aangepast en waarom. Dat is je beste signaal om de drempel bij te stellen.

Wat het oplevert als je het goed inricht

Handmatig boeken kost al snel zes minuten per factuur, met een goede inrichting blijft daar ongeveer een minuut van over. Bij 10.000 facturen per jaar praat je over een rekensom van zo’n 667 uur tijdwinst. Dat haal je alleen als je durft los te laten waar het kan, en streng blijft waar het moet. De drempel is daarvoor je belangrijkste knop.

Wat je vooral wint, is rust in het proces. Je medewerkers zien alleen nog de boekingen die hun aandacht echt verdienen. De rest loopt door, traceerbaar via audit logs en zekerheidsscores per regel. Daarmee hou je controle, ook als je het grootste deel van het werk niet meer zelf doet.

Tot slot

De juiste drempel bestaat niet. Wat wel bestaat, is de juiste drempel voor deze klant, in deze fase, met dit volume. Behandel het als een instelling die je periodiek aanscherpt, niet als een eenmalige beslissing. Dan groeit het vertrouwen in de AI mee met de kwaliteit van de data.

