Boekhouder hoofdverdachte in witwaszaak van 38 miljoen

De politie heeft zes mannen uit Amsterdam aangehouden op verdenking van het witwassen van minstens € 38 miljoen. Onder hen is een boekhouder.

De mannen variëren in leeftijd van 25 tot 41 jaar en werden op 19 mei tijdens een actiedag in de kraag gevat. De Raadkamer van de Amsterdamse rechtbank heeft het voorarrest van de hoofdverdachte inmiddels met negentig dagen verlengd. De vijf andere verdachten zitten tenminste nog twee weken vast. De aanhoudingen zijn nu pas gemeld omdat de verdachten tot dinsdag in beperkingen hebben gezeten, waardoor zij met niemand behalve met hun advocaat contact mochten hebben.

Valse facturen

Het onderzoek, dat is gestart in de zomer van 2024, richtte zich onder meer op een boekhouder die behalve van witwassen ook verdacht wordt van valsheid in geschrifte en het deelnemen aan een criminele organisatie. “Juist van een boekhouder mag integer gedrag verwacht worden”, aldus het OM. De zes aangehouden mannen worden ervan verdacht betrokken te zijn bij het witwassen van geld dat door fraude met subsidies en zorggeld, maar ook met handel in verdovende middelen is verkregen.

Het witwassen zou zijn gebeurd door facturen te vervalsen. “In de wirwar van overboekingen en schuivende bedragen werd een verzameling spookbedrijven opgetuigd om de herkomst van de geldbedragen te verhullen. Op basis van de nu bekende gegevens wordt vermoed dat minstens € 38 miljoen op deze manier is witgewassen.” Bij de aanhoudingen werden naast grote sommen contant geld ook tientallen bankpassen, dure horloges en voertuigen in beslag genomen.

Het onderzoek loopt nog en de politie sluit meerdere aanhoudingen in deze zaak niet uit.