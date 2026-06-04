Wat kost cultuurmismatch jouw kantoor?

Weet jij wat jouw kantoor de afgelopen twaalf maanden heeft uitgegeven aan medewerkers die er inmiddels niet meer zijn? We hebben het dan niet alleen over de recruitmentfees. Ook de kosten voor het onboarden, de begeleiding door collega’s en de maanden waarop iemand nog niet volledig productief was. In dit artikel leggen we de verborgen rekening van instroom zonder cultuurfit neer.

Bij sommige accountantskantoren vertrekt meer dan een derde van de nieuw ingestroomde professionals binnen een jaar. Dat is geen incident, het is een patroon. En de kosten die daarmee samenhangen worden structureel onderschat.

We praten in de sector veel over arbeidsmarktkrapte. Maar minder over wat het kost als iemand aangenomen wordt en toch vroegtijdig weer vertrekt. En nog minder over de vraag of dat te voorkomen was.

Herken jij dit?

Een medior assistent-accountant, drie jaar werkervaring, start vol enthousiasme. Vervolgens is hij na acht maanden al weg. De exit-reden op papier: ‘andere keuze gemaakt.’ Maar wat er echt speelde was een verwachting die niet klopte, over hoe er gewerkt wordt, hoe feedback gegeven wordt, hoe zelfstandig je hier echt opereert.

Acht maanden salaris. Een bureaufee van € 15.000. En een collega die drie maanden iemand heeft ingewerkt die er niet meer is.

Dit zijn geen uitzonderingen. Het is wat er gebeurt als cultuur en verwachtingen niet bespreekbaar worden gemaakt vóór de aanname.

Cultuurmismatch is het verschil tussen wat een professional verwacht te treffen en wat hij in de praktijk aantreft. Het is een van de meest voorkomende en tegelijk minst gemeten oorzaken van vroeg vertrek in de sector.

Recruitmentfees in de accountancy

Wie een nieuwe medior of senior professional via een extern bureau werft, betaalt doorgaans een fee tussen de 20 en 25 procent van het bruto jaarsalaris. Bij schaarse specialisten of senior posities ligt dat percentage regelmatig rond 28 procent.

Voor een accountant met drie tot zes jaar werkervaring, met een bruto jaarsalaris van € 60.000, betekent dit vaak een recruitmentfee van € 15.000. Dat bedrag wordt betaald zodra iemand in dienst treedt, ongeacht of diegene een jaar later nog steeds bij het kantoor werkt.

Hoe groot is de eerste jaars uitstroom in de accountancy?

Uit geanonimiseerde uitstroomcijfers van aangesloten Finch kantoren blijkt dat bij enkele kantoren één op de drie nieuw ingestroomde professionals het kantoor verlaat binnen het eerste jaar.

Niet elk vroeg vertrek heeft een cultuuroorzaak: salarissprong, verhuizing, een onverwachte carrièrekans elders spelen ook een rol. Maar het deel dat wél te voorkomen was, is structureel groter dan de meeste kantoren weten. Een significant deel hangt samen met een mismatch in verwachtingen: over de manier van leidinggeven, de ruimte voor eigen initiatief, de cultuur rond feedback en fouten.

Dat zijn de dingen die professionals pas echt leren kennen als ze al in dienst zijn. En het zijn precies de dingen die van buiten onzichtbaar zijn, omdat ze nooit concreet gemaakt zijn.

De verborgen kosten per mismatch

Recruitmentfees zijn zichtbaar. Wat veel minder leeft zijn de interne kosten die bij elk vertrek ontstaan. Volgens internationaal HR-onderzoek van SHRM (Society for Human Resource Management) liggen die voor medior professionals op gemiddeld € 22.000 per vertrek. Hierin zijn meegenomen:

Inwerktijd en intensieve begeleiding door leidinggevenden en collega’s

Productiviteitsverlies in de eerste drie tot zes maanden

Kennisverloop en de onrust die een vertrek achterlaat in het team

De totale kostprijs van een vroegtijdig vertrekkende medior loopt hiermee al snel op tot € 37.000. Bij senior posities tot € 60.000 of meer.

Dat zijn geen abstracte bedragen. Het zijn een lege stoel, een moe team, en een rekening die je niet kunt terugvorderen.

Wat als je één mismatch per jaar voorkomt?

Internationale onderzoeken (waaronder SHRM en Gallup) laten zien dat gestructureerde aandacht voor cultuurfit en wederzijdse verwachtingen kan bijdragen aan lagere vroegtijdige uitstroom. De bandbreedte loopt van 20 tot 45 procent, afhankelijk van hoe consequent en transparant het proces wordt ingezet. Wij hanteren 35 procent als rekenscenario voor de Nederlandse accountancy, gebaseerd op deze onderzoeken en meten dit actief bij aangesloten kantoren. De eerste sectorspecifieke inzichten publiceren wij zodra de steekproef valide is.

De logica erachter is eenvoudig: kandidaten die vóór de aanname expliciet hebben nagedacht over hoe zij willen werken en dat hebben vergeleken met hoe het kantoor echt werkt, stappen in met verwachtingen die kloppen. De reden om te vertrekken bestaat simpelweg minder.

Dat geldt ook de andere kant op: een kandidaat die op basis van cultuurfit níet voor een kantoor kiest, is geen gemiste kans. Het is een voorkomen mismatch.

De rekensom: wat kost mismatch jouw kantoor?

Of je nu vijf of vijftig mensen aanneemt per jaar, de verhoudingen zijn hetzelfde.

Ter illustratie en uitgaande van werving via een extern bureau: een kantoor dat jaarlijks tien nieuwe mensen aanneemt en een mismatch-uitstroom heeft van 30 procent, heeft gemiddeld drie vroegtijdige vertrekkers per jaar. Bij een gemiddeld salaris van € 60.000 en een recruitmentfee van 25 procent ziet de rekening er zo uit:

Kostenpost vroegtijdig vertrek Totaal (3 per jaar) Totaal (2 per jaar) Recruitmentfee (25% van €60.000) € 45.000 € 30.000 Interne kosten: onboarding, begeleiding, productiviteitsverlies, kennisverloop € 66.000 € 44.000 Totaal per jaar € 111.000 € 74.000

Een reductie van 35 procent betekent: van drie naar twee vroegtijdige vertrekkers per jaar. Dat is een besparing van € 37.000, voor dit ene kantoor, op basis van deze parameters.

Werft jouw kantoor deels intern of via eigen netwerk? In onze calculator pas je het aandeel externe aannames aan naar jouw situatie.

Bereken het voor jouw kantoor

De getallen hierboven zijn gebaseerd op sectorgemiddelden. Maar elk kantoor is anders: jouw schaal, jouw verloop, jouw gebruik van externe recruiters.

Wij hebben een interactieve calculator ontwikkeld waarmee je de parameters aanpast naar je eigen situatie: het aantal aannames per jaar, het gemiddelde salaris, de recruitmentfee en het retentiepercentage.

Bereken in minder dan een minuut wat het jouw kantoor kost en of de businesscase klopt →

Tot slot

Cultuurmismatch is een oplosbaar probleem als cultuur concreet en vergelijkbaar gemaakt wordt, voor zowel de professional als het kantoor.

De kosten van niets doen zijn inmiddels goed te kwantificeren. De kosten van transparantie zijn dat ook. Het verschil tussen die twee is precies de businesscase voor cultuurgedreven werving.

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Meer informatie: www.finchonline.nl/cultuurfit