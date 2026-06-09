Autoboeker haalt investering op voor verdere ontwikkeling AI-platform

Autoboeker kondigt met trots aan dat het een investering van €1,2 miljoen heeft opgehaald. De investering wordt ingezet om de verdere ontwikkeling van het platform te versnellen en accountants- en administratiekantoren nog beter te ondersteunen bij het efficiënter maken van hun processen in de pre-accounting met behulp van AI.

Autoboeker ontwikkelt AI-technologie die administratieve werkzaamheden in de voorfase van de boekhouding automatiseert en vereenvoudigt. Denk aan het verwerken, controleren, verrijken en voorbereiden van financiële documenten en transacties voordat deze in de boekhouding terechtkomen. Daarmee helpt Autoboeker kantoren om tijd te besparen, handmatig werk te verminderen en hun klanten sneller en consistenter te bedienen.

“Deze investering is een belangrijke stap in onze missie om accountants en administratiekantoren te helpen hun werk slimmer, sneller en schaalbaarder te organiseren,” zegt Sebastian de Goeij, CEO en oprichter van Autoboeker. “Autoboeker is ontstaan vanuit een behoefte die wij zelf in de praktijk sterk voelden: administratieve processen kunnen en moeten slimmer. De druk op kantoren neemt toe door personeelstekorten, groeiende klantverwachtingen en steeds complexere administratieve processen. Met Autoboeker maken we AI praktisch inzetbaar voor de volledige pre-accounting, zodat professionals zich kunnen richten op controle, advies en klantrelaties.”

Met de opgehaalde investering van €1,2 miljoen zal Autoboeker investeren in productontwikkeling, uitbreiding van het team en verdere ondersteuning van bestaande en nieuwe klanten. Daarnaast blijft ook Autus, de groep waar Autoboeker onderdeel van is, actief investeren in de verdere ontwikkeling en ondersteuning van het platform. Vanuit de groep staat dagelijks een team van vijftien professionals klaar om accountants- en administratiekantoren te ondersteunen bij de implementatie, het gebruik en de verdere optimalisatie van Autoboeker. Daarmee combineert Autoboeker de opgehaalde investering met de kennis, capaciteit en betrokkenheid van een organisatie die de uitdagingen in de administratiepraktijk van dichtbij kent.

De focus ligt daarbij op het versterken van de AI-functionaliteiten, het verbeteren van integraties met boekhoud- en administratiesoftware en het verder opschalen van de dienstverlening aan accountants- en administratiekantoren.

De investering onderstreept het vertrouwen in de groeiende behoefte aan intelligente automatisering binnen de accountancysector. Steeds meer kantoren zoeken naar manieren om repetitieve administratieve taken te automatiseren, zonder in te leveren op kwaliteit, controle en betrouwbaarheid.

“Wij geloven dat de toekomst van accountancy niet draait om méér handmatig verwerken, maar om betere samenwerking tussen mens en AI,” vervolgt Sebastian de Goeij. “Autoboeker neemt repetitief werk uit handen, terwijl de accountant of administrateur de regie houdt. Zo maken we kantoren productiever en toekomstbestendiger.”

Over Autoboeker

Autoboeker is een AI-platform dat accountants- en administratiekantoren helpt om de volledige pre-accounting efficiënter te organiseren. Het platform automatiseert administratieve processen zoals documentverwerking, gegevensherkenning, controles, transactiematching en boekingsvoorbereiding. Daarmee stelt Autoboeker kantoren in staat om sneller te werken, fouten te verminderen en meer waarde te leveren aan hun klanten.

Meer informatie is te vinden op https://autoboeker.nl.