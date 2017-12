Precariobelasting lokaal hardste stijger in 2018

Gemeenten verwachten volgend jaar €9,7 miljard aan belastingen te innen, 2,5% meer dan de €9,5 miljard die in 2017 was begroot. De precariobelasting is de procentueel de hardste stijger.

Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek op basis van gemeentelijke begrotingen voor 2018. De onroerendezaakbelasting (OZB), de afvalstoffenheffing en de rioolheffing zijn goed voor €7,3 miljard en daarmee de belangrijkste belastingen. De groei is gelijk aan de stijging in 2017. In de jaren voor 2017 groeide de minder hard. De inkomsten uit de op niet-woningen groeit met 2,7% iets harder dan -opbrengsten op woningen (2,3%).

Kabels en terrassen

De grootste stijger onder de kleinere heffingen is de precariobelasting die bedrijven betalen voor het gebruik van openbare grond, bijvoorbeeld voor kabels en terrassen. De opbrengsten uit precariobelasting stijgen met 11,3%. De inkomsten uit deze heffing nemen al sinds 2011 met meer dan 10% per jaar toe. De precariobelasting voor nutsbedrijven is omstreden omdat de water- of energierekening ervan omhoog gaat.