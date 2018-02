Activatietool moet impact Brexit voor individuele ondernemer helder maken

De overheid werft vooruitlopend op de scheiding met de Britten volgend jaar 50 extra douaniers en bekijkt de mogelijkheid van ICT-investeringen en controles op ferry’s om kosten en tijd te besparen, heeft staatssecretaris Keijzer (Economische Zaken en Klimaat) aan de Tweede Kamer laten weten. Voor ondernemers wordt gewerkt aan een activatietool waarmee de impact van de Brexit kan worden berekend.

Keijzer heeft een flink aantal Kamervragen beantwoord die CDA-leden Amhaouch, Geurts en Omtzigt hadden gesteld over de economische consequenties van de Brexit voor Nederland. Aanleiding was het rapport dat KPMG onlangs publiceerde over de Brexit. De Kamerleden wilden onder meer weten wat de overheid aan de informatievoorziening voor bedrijven doet. Keijzer wijst op online vraagbaak www.brexitloket.nl en op een in ontwikkeling zijnde activatietool voor het bedrijfsleven. De overheid besteedt specifiek aandacht aan Brexit-voorlichting voor MKB-bedrijven, “zeker voor die bedrijven die nu louter actief zijn op de interne markt en geen ervaring hebben met zogeheten derde landen”. “Voor deze bedrijven wordt door RVO.nl en de Kamer van Koophandel een activatietool ontwikkeld, waarmee het MKB inzichtelijk kan krijgen wat de mogelijke impact van Brexit op hun onderneming zal zijn en hoe hiervoor voorbereidingen voor kunnen worden getroffen. Ook zullen in 2018 in samenwerking met RVO.nl en de Kamer van Koophandel regiobijeenkomsten worden georganiseerd om juist ook het lokale MKB te bereiken.”

Brexit kan tot 17 miljard kosten

Keijzer herhaalt de eerder door het CPB gedane schatting van 10 miljard euro handelsschade per jaar bij een harde Brexit. “Wanneer ook rekening wordt gehouden met de dynamische effecten (zoals op innovatie), kunnen de kosten oplopen tot 17 miljard euro.” Bij de handel met de Britten zijn circa 200.000 banen betrokken, aldus de staatssecretaris. Afhankelijk van hoe de Brexit vormgegeven wordt, zullen er daarvan tussen de 18.600 en 73.200 banen verdwijnen, citeert Keijzer een studie van de Leuvense universiteit. Met name de chemische industrie, de voedselverwerkende industrie, de motorvoertuigenindustrie en de industrie voor elektronische apparatuur zullen klappen krijgen.

50 extra douaniers

In EU-verband wordt gekeken naar mogelijkheden om douanegegevens automatisch met het VK uit te wisselen. “Of dit een realistisch model is voor het goederenverkeer tussen het VK en het vaste land van de EU zal afhankelijk zijn van de mogelijkheid om aan technische en juridische randvoorwaarden te voldoen.”

Bij de handhavingsdiensten zijn analyses gemaakt van de benodigde capaciteit in het geval van terugval op WTO-handelsregels, aldus Keijzer. Besluitvorming daarover vindt binnenkort plaats. “Vanwege het belang van het op tijd beschikbaar hebben van dergelijke capaciteit, zijn bij zowel de douane als de NVWA vooruitlopend op deze besluitvorming al de processen gestart om additioneel personeel voor de Brexit te werven. Het gaat om 50 fte bij de Douane en 20 fte bij de NVWA.”

Inspectie op de ferry

Er wordt verder gekeken naar de mogelijkheid in douanecontroles en inspecties al tijdens transport op de ferry te laten plaatsvinden. “Het kabinet gaat deze mogelijkheden verkennen, waarbij er, op het eerste

gezicht, formele en praktische uitdagingen zijn. Niet alleen moet er een juridische mogelijkheid zijn om de controles daar uit te voeren, ook zal onderzocht moeten worden of het praktisch haalbaar is en de inzet van douanecapaciteit op deze manier opportuun is.”