Claim Participants strandt voor rechter met collectieve claim rentederivaten

De BV Claim Participants kan geen collectieve actie beginnen tegen banken vanwege de verkoop van rentederivaten aan MKB’ers. Zulke schadeclaims kunnen alleen worden ingediend door stichtingen. Dat heeft de rechtbank Amsterdam vorige week bepaald.

De rechter deed de uitspraak in een zaak die door Swapschade BV tegen ABN Amro was aangespannen en die door Claim Participants is voortgezet. Het betreft een collectieve zaak namens zeven partijen, die al een tijd voortsleept. Dat komt onder meer door een vorig jaar gehonoreerd wrakingsverzoek. Claim Participants eiste dat de rechter zou uitspreken dat ABN Amro zich bij de verkoop van renteswapproducten had bediend van misselling en dat de overeenkomsten nietig zijn. De BV beoogde bovendien het oordeel te krijgen dat de renteswapproducten voor geen enkele MKB’er geschikt waren.

Geen stichting

Maar van zo’n oordeel is het niet gekomen: “De rechtbank ziet geen ruimte om een oordeel te geven over renteswaps en het handelen van banken in zijn algemeenheid. Uit de eigen stellingen van Claim Participants vloeit immers voort dat zij niet voldoet aan de voorwaarden die de wetgever in artikel 3:305a BW heeft vervat voor het instellen van acties op grond van collectieve belangen. Anders dan Claim Participants ziet de rechtbank niet hoe het door haar aangehaalde vonnis van de rechtbank Noord-Nederland dat oordeel anders maakt. In die zaak was immers wel sprake van een stichting in de zin van artikel 3:305a BW die collectieve belangen van een bepaalde groep vertegenwoordigde.”

Geen individuele informatie

Wel merkt de rechter op, met verwijzing naar een eerdere uitspraak van de rechtbank Oost-Brabant, dat het handelen van verschillende lokale banken gedurende alle jaren in alle afgesloten rentederivaten niet voldoende eenvormig is geweest om dit handelen in algemene zin te kunnen beschrijven en beoordelen. “Ook kan dat handelen alleen worden beoordeeld binnen de context waarbinnen dat handelen heeft plaatsgevonden. Tot die context hoort ook de persoon van de klant.” Gebrek aan informatie over de individuele klanten speelt Claim Participants dan ook parten: “De keuze om de vorderingen vooral te onderbouwen door in te zetten op uitgebreide verhandelingen over renteswaps en het handelen van banken in zijn algemeenheid, heeft ertoe geleid dat over de individuele feiten en omstandigheden in de diverse onderliggende zaken van de ondernemers die haar lastgevers zijn niet veel is gesteld. Er zijn juridische stellingen geponeerd die steeds alleen zijn toegelicht met de algemene informatie die is overgelegd ter onderbouwing van het centrale standpunt dat banken nooit tot het aanbieden van renteswaps aan MKB’ers hadden mogen overgaan.” Dat is onvoldoende om te voldoen aan de wettelijke stelplicht.