PwC: CEO’s willen liever alliantie dan overname

Nederlandse CEO’s zien minder in fusies en overnames dan buitenlandse collega’s, blijkt uit de 21e CEO Survey van PwC. In Nederland zegt 37 procent van de CEO’s uit te kijken naar fusies en overnames om meer groei te genereren. Wereldwijd is dat percentage 42 procent en in Noord-Amerika maar liefst 61 procent. Fusie- en overnamespecialist Annemieke Hoekstra ziet dat de belangstelling voor allianties of joint ventures toeneemt, vooral als het gaat om de samenwerking tussen corporates en startups. De Nederlandse uitkomsten van de CEO Survey liggen in lijn met de wereldwijde uitkomsten.

Vertrouwen

Nederlandse CEO’s zijn optimistisch over de economische groei. Uit de Nederlandse uitkomsten van de CEO Survey blijkt dat een ruime meerderheid van hen verwacht dat de economie wereldwijd de komende twaalf maanden groeit. Een overgrote meerderheid is (heel tot gematigd) optimistisch over de vooruitzichten voor het eigen bedrijf.

Zorgen

Driekwart van de Nederlandse CEO’s maakt zich tegelijkertijd ook zorgen over het aantrekken van voldoende geschikt personeel. CEO’s ervaren vooral een tekort aan mensen met digitale vaardigheden en kennis van technologie. Nederlandse CEO’s zijn ook bezorgd over mogelijke cybercriminaliteit die hun bedrijf kan treffen en de snelheid waarmee technologie de wereld verandert. Als het gaat over politiek-maatschappelijke issues, dan maken de Nederlandse CEO’s zich het meest zorgen over overregulering, populisme en geopolitieke onzekerheid.

Enkele uitkomsten op een rij:

67 procent van de Nederlandse CEO’s denkt dat de wereldwijde economische groei het komend jaar toeneemt. 26 procent denkt dat de economie dezelfde omvang zal houden.

40 procent van de Nederlandse CEO’s is vol vertrouwen dat de omzet van het eigen bedrijf het komend jaar toeneemt. 49 procent heeft daar enigszins vertrouwen in.

Nederlandse CEO’s beschouwen cyberinbreuken (86 procent is heel erg tot enigszins bezorgd), de beschikbaarheid van essentiële vaardigheden (74 procent) en technologische veranderingen (68 procent) als de grootste bedreigingen van hun business.

Als het gaat om potentiele economische, politieke en sociale bedreigingen, zijn Nederlandse CEO’s het meest (heel erg en enigszins) bezorgd over overregulering (84 procent), populisme (84 procent en geopolitieke onzekerheid (80 procent).

Aan de CEO Survey 2018 hebben wereldwijd ongeveer 1.300 CEO’s deelgenomen, waarvan 65 in Nederland. Doel van onderzoek is het bedrijfsleven te informeren en het debat te stimuleren over actuele ontwikkelingen binnen en buiten de eigen organisaties. Het onderzoek focust op de thema’s Trade & Globalisation, Talent & Technology en Trust & Tenure.

