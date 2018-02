Bedrijven krijgen handen vol aan privacywetgeving

Nederlanders gaan massaal gebruikmaken van de rechten die de nieuwe privacywetgeving biedt. Uit opinieonderzoek van KPMG blijkt dat Nederlanders zeggen op grote schaal gebruik te maken van de nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG, Engels: General Data Protection Regulation, GDPR ) die eind mei 2018 van kracht wordt.

Maar dan moeten ze wel eerst wat meer weten over de nieuwe Europese richtlijn: volgens KPMG weet minder dan 20 % van de Nederlanders wat richtlijn inhoudt, die eind mei 2018 van kracht wordt. Als zij worden gewezen op hun nieuwe rechten wil 80 % in actie komen.

Inzien en laten verwijderen

Met de nieuwe privacywet krijgen burgers onder meer het recht om al hun persoonlijke gegevens in te zien en te laten verwijderen. In het licht van het aanstaande referendum over de vernieuwde Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten is het ook opvallend dat bijna de helft van de Nederlanders privacy inlevert voor veiligheid.

Alle zeilen bijzetten

Koos Wolters, privacy-expert van KPMG: ‘Als straks het besef doorklinkt welke rechten burgers krijgen, zullen organisaties alle zeilen bij moeten zetten om aan alle eisen te voldoen. Immers, organisaties die hun maatregelen op orde hebben, genieten meer vertrouwen bij consumenten waardoor zij sneller toegang krijgen tot persoonsgegevens.’ Nederlanders willen volgens het onderzoek vooral weten wie wat verzamelt. Meer dan 80 % vindt dat bedrijven en instanties die beschikken over bijzondere persoonsgegevens dit duidelijk moeten vermelden en moeten garanderen dat dit volledig privacy-proof gebeurt.

Veiligheid belangrijker dan privacy

Nederlanders vinden hun veiligheid belangrijker dan hun privacy. Bijna de helft (46%) van de Nederlanders is van mening dat de overheid meer bevoegdheden zou moeten krijgen om de criminaliteit terug te dringen, ook als dit ten koste zou gaan van de privacy. Wolters: ‘Andersom is slechts 25% bereid om veiligheid in te leveren voor privacy. Overigens vindt een meerderheid van de Nederlanders dat de overheid er goed in geslaagd is de juiste balans te vinden in het borgen van veiligheid en privacy.’

Zorgen om medische gegevens

Uit het onderzoek van KPMG blijkt dat Nederlanders zich met name zorgen maken om de wijze waarop wordt omgegaan met hun medische gegevens. 70% heeft twijfels over het gebruik van dit soort persoonlijke informatie, vooral in het elektronisch patiëntendossier (EPD). Wolters: ‘90% heeft nog nooit het eigen EPD ingezien. Veel mensen zetten bovendien vraagtekens bij de veiligheid van hun gegevens bij de huisarts. Minder dan de helft van de Nederlanders denkt dat medische gegevens die worden bewaard door de huisarts of dokter goed beschermd zijn.’

