Zkr en SRA bundelen krachten voor efficiëntere Wwft-compliance bij accountantskantoren 

Honderden SRA-kantoren kunnen voortaan met zkr hun volledige Wwft-complianceproces automatiseren en aantoonbaar voldoen aan de wet.

Zkr, de makkelijkste Wwft compliance tool voor accountantskantoren, en SRA, de grootste vereniging van accountantskantoren in Nederland, kondigen vandaag een samenwerking aan. SRA-kantoren krijgen via deze samenwerking toegang tot het platform van zkr, waarmee zij hun Wwft-complianceproces volledig digitaal kunnen inrichten, uitvoeren en monitoren.

“SRA vertegenwoordigt precies de kantoren waarvoor zkr is gebouwd”, zegt Khalid Maatoug, oprichter van zkr. “Kantoren die Wwft-compliance serieus nemen, maar vastlopen op handmatig werk en versnipperde processen. Met deze samenwerking geven we die kantoren de structuur om dat duurzaam op te lossen.”

Wwft-compliance als dagelijks knelpunt

Voor veel accountantskantoren is Wwft-compliance nog steeds een tijdrovend en versnipperd proces. Risicoprofielen in Excel, UBO-informatie in losse mappen, sanctiechecks via Google: de werkwijze verschilt per medewerker en het overzicht ontbreekt. Tegelijkertijd neemt de regeldruk toe, met de komst van de Implementatiewet (IVT) als Nederlandse invulling van de Europese AMLD6-richtlijn.

Zkr lost deze uitdagingen op door het volledige Wwft-complianceproces om te zetten in slimme, geautomatiseerde workflows. Van cliëntacceptatie en risicoanalyse tot periodieke hertoetsing en sanctiemonitoring: alles in één platform, gekoppeld aan bestaande CRM- en DMS-systemen.

Wat biedt de samenwerking SRA-kantoren?

Voor SRA-kantoren is zkr direct inzetbaar: de vaktechnische content van SRA is digitaal beschikbaar binnen het platform. Via de Wwft Workflow Wizard werken kantoren met kant-en-klare standaardmodellen of stellen zij eigen stappen, checks en velden samen. Zo laten ze de workflows slim meebewegen met de input.

Naast de workflows biedt de samenwerking SRA-kantoren toegang tot automatische PEP- en sanctiechecks met adverse media monitoring, online identificatie via iDIN of ID-scan, en koppelingen met AFAS, Exact Online, Simplicate en andere gangbare CRM- en DMS-systemen.

Webinar: Reken af met Wwft-administratiefrustratie

Op donderdag 25 juni van 10.00 tot 10.45 uur organiseren zkr en SRA een gezamenlijk webinar. Hierin laten de organisaties zien wat er mogelijk is. Zo is de volledige SRA-content direct inzetbaar binnen zkr en werk je hiermee kantoorbreed, uniform én aantoonbaar Wwft-compliant. Praktijkvoorbeelden en een korte demo maken het programma compleet.

Aanmelden kan via deze link. Wie er niet live bij kan zijn, ontvangt na aanmelding de terugkijklink.

Over zkr

Zkr is een Nederlands compliance platform voor accountantskantoren en administratiekantoren, gevestigd in Den Haag. Meer dan 8.000 gebruikers in Europa maken gebruik van het platform voor de uitvoering van hun Wwft-verplichtingen. Tot nu toe zijn meer dan 25 miljoen checks verwerkt. Zkr is ISO 27001-gecertificeerd.

Over SRA

SRA is de grootste vereniging van accountantskantoren in Nederland, met 386 zelfstandige kantoren en 1.060 vestigingen door het hele land. Als kennis- en kwaliteitspartner ondersteunt SRA haar leden op een breed terrein, van vaktechniek en opleiding tot advisering en bedrijfsvoering. Meer dan 50% van het midden- en kleinbedrijf in Nederland is klant bij een SRA-kantoor.