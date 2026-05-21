Waarom jouw DGA-cliënt echt een arbeidsovereenkomst nodig heeft

Je kent het scenario vast: “Moet ik nou écht een arbeidsovereenkomst met mijn eigen BV sluiten?” Die vraag hoor je regelmatig van jouw DGA-cliënten. Voor hen voelt het als een overbodige administratieve hobbel. Begrijpelijk, want je sluit immers een contract met jezelf?

Toch is de DGA arbeidsovereenkomst geen formaliteit. Het is een cruciaal juridisch schild dat je cliënt beschermt tegen fiscale claims, onduidelijkheid bij conflict én gaten in de sociale zekerheid. Een verouderd of ontbrekend contract? Dat is een tikkende tijdbom.

In dit artikel lees je:

Waarom dit onderwerp nú urgenter is dan ooit door strengere handhaving.

Welke drie concrete risico’s (fiscaal, juridisch, sociaal) je voorkomt.

Een praktische checklist met alle essentiële contractonderdelen.

Hoe je als accountant van compliance een strategisch adviesmoment maakt.

Dit contract is geen papierwinkel, maar een financieel schild

Waarom denken veel DGA’s dat een formele overeenkomst bureaucratische rompslomp is? Het zit ‘m in de “petten-paradox”: je bent tegelijk werkgever én werknemer. Het idee om met jezelf afspraken op papier te zetten, voelt onnatuurlijk.

Maar hier zit het punt: de Belastingdienst, het UWV en andere instanties kennen deze dubbelrol niet. Zij kijken naar twee aparte juridische entiteiten — de DGA privé en de BV. Jouw contract is voor hen het bewijsstuk dat deze relatie klopt.

Jouw taak als adviseur? Doorprik de mythe. Leg uit dat de DGA arbeidsovereenkomst niet bedoeld is om de ondernemer te beknotten, maar juist om hem én de BV te beschermen tegen externe claims. Het contract vormt een solide basis voor de financiële planning, biedt zekerheid bij ziekte of arbeidsongeschiktheid en voorkomt eindeloze discussies met fiscus of UWV. Geen kostenpost, wel een investering in de continuïteit van de onderneming.

Waarom dit onderwerp nú op je bureau hoort

De tijden dat je een DGA-contract kon behandelen als ‘nice to have’? Die zijn voorbij. Recente analyses en beleidswijzigingen dwingen ons dit onderwerp serieus te nemen. De overheid is duidelijk: de documentatie en onderbouwing van de arbeidsrelatie moeten kloppen, en de handhaving wordt aangescherpt.

SEO-rapport zet gebruikelijk loon onder de loep

De gebruikelijkloonregeling DGA is geëvalueerd door SEO Economisch Onderzoek in opdracht van het Ministerie van Financiën. Het rapport ‘Draagt de DGA zijn steentje bij?’ concludeert dat de regeling “deels doeltreffend” is, maar ook ruimte laat voor verbetering.

Wat betekent dit voor jou? De Belastingdienst gaat strenger toezien op naleving. Het onderzoek benadrukt dat de meeste DGA’s de wettelijke eisen willen volgen, maar dat de documentatie vaak de zwakke schakel vormt. Een formele en gedetailleerde arbeidsovereenkomst is hét middel om discussies preventief de kop in te drukken.

De doelmatigheidsmarge is van tafel

De ‘doelmatigheidsmarge’ op het gebruikelijk loon — een eerdere versoepeling — is afgeschaft. Dit legt nog meer druk op een precieze onderbouwing van het DGA-salaris. Een algemene verwijzing volstaat niet meer.

De aanbevelingen uit het SEO-rapport wijzen bovendien op intensievere handhaving door de Belastingdienst en de ontwikkeling van duidelijkere waarderingsmethodieken. Wacht niet tot de Belastingdienst aanklopt. Door de dossiers van jouw cliënten nu proactief waterdicht te maken met een gedetailleerde DGA arbeidsovereenkomst, loop je vooruit op problemen en bewijs je jouw waarde als strategisch adviseur.

Deze drie risico’s lopen jouw cliënten zonder contract

Het negeren van de DGA arbeidsovereenkomst creëert concrete en kostbare risico’s. Als adviseur bescherm je jouw cliënt hiertegen. De belangrijkste risico’s? Die vallen uiteen in drie categorieën.

1. Fiscale claims: de Belastingdienst aan de deur

Zonder schriftelijke vastlegging van functie en salaris kan de Belastingdienst het gekozen loon eenvoudig aanvechten. De bewijslast keert zich dan om: de DGA moet aantonen dat het loon ‘gebruikelijk’ is. Dit is een lastige én dure exercitie. De gevolgen van een correctie? Naheffingen van loonbelasting en premies, verhoogd met forse boetes en heffingsrente. Een goed opgestelde arbeidsovereenkomst, waarin functie, taken, verantwoordelijkheden en salarisonderbouwing helder staan, vormt een sterk verweer in zo’n discussie.

2. Juridische onduidelijkheid bij ziekte of conflict

Wat zijn de precieze afspraken over vakantiedagen, een eventuele pensioenregeling, onkostenvergoedingen of een concurrentiebeding? Zonder formeel contract blijven deze cruciale zaken in het luchtledige hangen.

Dit leidt tot onzekerheid en opent de deur naar conflicten – bijvoorbeeld bij langdurige ziekte, wanneer de DGA de werkzaamheden wil beëindigen, of bij een geschil tussen aandeelhouders. Het contract is geen papieren tijger, maar een helder juridisch kader dat voor alle betrokkenen essentiële duidelijkheid schept.

3. Gaten in de sociale zekerheid

Of een DGA verplicht verzekerd is voor werknemersverzekeringen zoals de WW, ZW en WIA, is complex. Dit hangt af van de feitelijke gezagsverhouding en het aandelenbezit. Een onduidelijke of ontbrekende arbeidsovereenkomst maakt deze beoordeling voor het UWV nog lastiger.

In het ergste geval oordeelt het UWV dat er geen sprake is van echt werknemerschap, met als gevolg dat de DGA geen recht heeft op een uitkering bij werkloosheid of arbeidsongeschiktheid. Een goed opgesteld contract helpt de positie van de DGA te definiëren en versterkt de aanspraak op DGA sociale zekerheid, mits aan de wettelijke voorwaarden wordt voldaan.

De checklist: deze tien onderdelen móéten erin

Een waterdichte DGA arbeidsovereenkomst is meer dan een standaard template. Het is een maatwerkdocument dat de specifieke situatie nauwkeurig weerspiegelt. Gebruik deze checklist als basis voor het gesprek met jouw DGA-cliënt. Het helpt om alle aspecten van het DGA arbeidsrecht systematisch te doorlopen.

Partijen : De volledige naam en adresgegevens van de BV als werkgever en de DGA in privé als werknemer.

: De volledige naam en adresgegevens van de BV als werkgever en de DGA in privé als werknemer. Functie en Taken : Een concrete omschrijving van de functietitel (bijv. Algemeen Directeur), de taken en de verantwoordelijkheden. Cruciaal voor de onderbouwing van het gebruikelijk loon.

: Een concrete omschrijving van de functietitel (bijv. Algemeen Directeur), de taken en de verantwoordelijkheden. Cruciaal voor de onderbouwing van het gebruikelijk loon. Ingangsdatum en Duur : De exacte startdatum van het dienstverband en of het een contract voor bepaalde of onbepaalde tijd betreft.

: De exacte startdatum van het dienstverband en of het een contract voor bepaalde of onbepaalde tijd betreft. Salaris : Het overeengekomen bruto maandsalaris en de onderbouwing hiervan. Leg expliciet vast dat rekening wordt gehouden met de gebruikelijkloonregeling.

: Het overeengekomen bruto maandsalaris en de onderbouwing hiervan. Leg expliciet vast dat rekening wordt gehouden met de gebruikelijkloonregeling. Werktijden : De gebruikelijke omvang van het dienstverband in uren per week (bijv. 40 uur), ook al is de invulling flexibel.

: De gebruikelijke omvang van het dienstverband in uren per week (bijv. 40 uur), ook al is de invulling flexibel. Vakantiedagen en Vakantiegeld : Het aantal vakantiedagen per jaar en de hoogte van het vakantiegeld (meestal 8% van het bruto jaarsalaris).

: Het aantal vakantiedagen per jaar en de hoogte van het vakantiegeld (meestal 8% van het bruto jaarsalaris). Pensioenregeling : Leg vast of er een pensioenregeling is, welke afspraken daarover gelden, of dat er bewust voor wordt gekozen geen pensioen op te bouwen binnen de BV.

: Leg vast of er een pensioenregeling is, welke afspraken daarover gelden, of dat er bewust voor wordt gekozen geen pensioen op te bouwen binnen de BV. Onkostenvergoedingen : Maak specifieke afspraken over de vergoeding van zakelijke kosten, zoals reis-, verblijf- en telefoonkosten, en hoe deze worden gedeclareerd.

: Maak specifieke afspraken over de vergoeding van zakelijke kosten, zoals reis-, verblijf- en telefoonkosten, en hoe deze worden gedeclareerd. Ziekte en Arbeidsongeschiktheid : Verwijs naar de wettelijke verplichtingen rond loondoorbetaling bij ziekte en de geldende regels omtrent sociale zekerheid en re-integratie.

: Verwijs naar de wettelijke verplichtingen rond loondoorbetaling bij ziekte en de geldende regels omtrent sociale zekerheid en re-integratie. Beëindiging: Neem de voor beide partijen geldende opzegtermijnen op en specificeer eventuele afspraken over een concurrentie- of relatiebeding.

Zo maak je van compliance een strategisch moment

Het opstellen van een DGA arbeidsovereenkomst is een perfect moment om jouw adviesrol te versterken. Je gaat verder dan alleen compliance en het afvinken van een verplichting. Je toont proactief leiderschap en beschermt jouw cliënt tegen tastbare risico’s. Frame dit gesprek niet als een administratieve last, maar als een strategisch adviesmoment waarin je het fundament van de onderneming helpt verstevigen. De angst voor tijdrovend en duur maatwerk? Die is onnodig. Leg jouw cliënt uit dat moderne tools dit proces drastisch versnellen.

De oude werkwijze – urenlang knippen en plakken in verouderde Word-documenten met het risico op fouten – is voorbij. Dit adviestraject biedt een uitgelezen kans om jouw dienstverlening uit te breiden en extra waarde te creëren. Hiermee onderscheidt jouw kantoor zich: je bent niet alleen de boekhouder, maar de vertrouwde partner die meedenkt over de juridische en fiscale gezondheid van de onderneming.

Leg het fundament waterdicht

Een DGA arbeidsovereenkomst is geen luxe, maar een noodzakelijk fundament voor elke serieuze onderneming. Het biedt fiscale stabiliteit in discussies met de Belastingdienst, schept juridische helderheid voor alle betrokkenen en vormt een belangrijk vangnet voor de sociale zekerheid van de DGA.

Door dit onderwerp proactief met jouw cliënten op te pakken, bescherm je hen tegen onnodige risico's en versterk je tegelijkertijd jouw positie als onmisbare adviseur.

Veelgestelde vragen over de DGA arbeidsovereenkomst

Is een DGA arbeidsovereenkomst wettelijk verplicht?

Nee, het is niet expliciet wettelijk verplicht, maar het wordt zeer sterk aanbevolen. Zonder contract loopt de DGA aanzienlijke fiscale en sociale zekerheidsrisico’s en ontbreekt juridische duidelijkheid.

Wat is de gebruikelijkloonregeling precies?

Dit is een fiscale regeling die bepaalt dat een DGA een loon moet ontvangen dat ‘gebruikelijk’ is voor het niveau en de duur van zijn werkzaamheden. Het doel is te voorkomen dat een DGA zichzelf een te laag loon uitkeert om loonbelasting te ontwijken en winst voordeliger als dividend uit te keren.

Kan ik niet gewoon een gratis template van internet gebruiken?

Dat is riskant. Gratis templates zijn vaak verouderd, generiek en niet toegespitst op de specifieke situatie van jouw cliënt. Ze missen de juridische diepgang en de garantie van actualiteit die nodig is om fiscale risico’s volledig af te dekken.

Mijn cliënt heeft al een contract van 5 jaar oud. Is dat nog goed?

Waarschijnlijk niet. De wet- en regelgeving op fiscaal en arbeidsrechtelijk gebied verandert constant. Een contract ouder dan een paar jaar moet zeker gecontroleerd en hoogstwaarschijnlijk geactualiseerd worden om weer volledig compliant te zijn met de huidige regels.

Hoe helpt Instaclause hierbij?

