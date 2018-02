Novak start servicedesk voor leden

Novak heeft een servicedesk geopend voor de mkb-accountant: Novak DIRECT. Aan deze vorm van dienstverlening is volgens Novak-directeur Guus Ham veel behoefte. ‘Onze leden worden van alle kanten overspoeld met diensten, producten en informatie. Ze zien door de bomen het bos niet meer, en zien daardoor mogelijk voor hen relevante kansen en bedreigingen over het hoofd’, aldus Ham. Sinds kort is er ook één overzichtelijke vernieuwde website als loket voor alle diensten: www.novak.nl. ‘Hiermee hopen we onze leden een hoop geklik en gezoek te besparen, zodat ze zich bezig kunnen houden met ondernemen, nu en in de toekomst’, aldus Ham.