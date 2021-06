Doe mee aan het benchmarkonderzoek salaris- en kantoorontwikkelingen 2021

Full Finance en Novak organiseren weer het ‘Benchmarkonderzoek salaris- en kantoorontwikkelingen’. Het onderzoek richt zich op de kantoor- en salarisontwikkelingen en verwachtingen binnen het administratie- en accountantskantoor. Alle accountants-, administratie- en belastingadvieskantoren met minimaal één tot maximaal 250 fte’s kunnen hieraan deelnemen. Je kunt deelnemen tot 1 oktober 2021.

Voordelen deelname

Als je het benchmarkonderzoek invult, krijg je inzicht in de omzet- en kostenstructuur van het kantoor, diverse kengetallen over de werkzame personen (salarisniveau, tariefniveau), klanten etc. Het spreekt voor zich dat de gegevens zeer vertrouwelijk worden behandeld en alleen worden gebruikt voor dit onderzoek. Deelnemers ontvangen toegang tot hun eigen online rapportage. Tevens krijg je een toegangskaart voor de themamiddag op donderdag 11 november 2021. Het thema, het programma en de locatie worden nog bekendgemaakt.

Het enquêteformulier voor de benchmark: Benchmark-Full-Finance-2021 – blanco std.

Voor meer informatie: Arjen Schutte, a.schutte@fullfinance.nl (055 – 355 99 79).