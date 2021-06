Oproep aan accountants, belastingadviseurs en administratieve dienstverleners: maak werk van cybersecurity

Binnen de accountancy, belastingadvies en administratieve dienstverlening zou cybersecurity serieuzer moeten worden genomen. Dat is de kernboodschap van een gezamenlijke oproep van het Digital Trust Center van het ministerie van EZK en verschillende branche- en beroepsverenigingen en adviesbureaus.

Het DTC, SRA, DOCCO, FullFinance, NOAB, RB, NOVAK en Fiscount hebben de handen ineen geslagen en treden naar buiten met een appel op alle branchegenoten om cybersecurity serieuzer te nemen. De initiatiefnemers zien dit als een kwestie van cruciaal belang voor de beroepsgroep. Het initiatief – waar de oproep een eerste stap in is – is een belangeloos samenwerkingsverband dat probeert te bewerkstellingen dat er meer werk wordt gemaakt van informatiebeveiliging in de sector.

Meer informatie via www.digitaltrustcenter.nl