Benchmarkonderzoek accountantskantoren 2024: Groei, arbeidsmarktkrapte en tariefstijgingen

Het nieuwste benchmarkonderzoek, uitgevoerd door Full Finance in samenwerking met Novak, geeft een actueel beeld van de ontwikkelingen bij accountantskantoren in Nederland. In dit onderzoek zijn kantoren met een omvang van 1 tot 250 fte meegenomen.

De bevindingen zijn gepresenteerd tijdens de Benchmarkmiddag op 27 november 2024 bij ABN AMRO in Utrecht. De resultaten laten een gematigde groei in omzet en winstgevendheid zien, maar tonen ook duidelijke verschillen tussen kleine en grote kantoren. Het gemiddeld kleine kantoor telde ca. 10 fte’s. Het gemiddelde grote kantoor tussen de 65 en 70 fte’s.

Omzet en rendement: voorzichtige groei, verschillen tussen kantoren

Het onderzoek toont een lichte toename in omzet en winstgevendheid binnen de sector. Kleinere kantoren blijken het relatief beter te doen dan grotere kantoren. Bij grotere kantoren worden lagere productiviteit, meer afboekingen en een hoger aandeel indirect personeel waargenomen. Daarentegen ontvangen partners bij grote kantoren doorgaans hogere verdiensten, grotendeels door een hogere omspanning per partner.

Arbeidsmarkt: schaarste aan ervaren professionals

Een ander belangrijk aandachtspunt uit het onderzoek betreft personeel. Ondanks een lichte toename in het aantal fte’s blijft het lastig om ervaren krachten, zoals relatiebeheerders, fiscalisten en accountants, te werven. Deze schaarste zorgt voor aanhoudend hoge vacaturedruk, wat de gehele sector parten speelt.

Verwachtingen en klantselectie

Voor de komende periode zijn de verwachtingen overwegend positief. Accountantskantoren kunnen tariefverhogingen doorvoeren. Tegelijkertijd is een verandering merkbaar in het klantbeleid: kantoren gaan kritischer om met klantselectie en accepteren minder vaak klanten met een slecht betalingsgedrag.

Advies voor 2025 wat betreft tarieven en salarissen

De salarissen binnen de sector zijn in 2024 gemiddeld gestegen met 4,3% tot 4,5%, zoals eerder geadviseerd door Full Finance en Novak. Voor het komende jaar wordt accountantskantoren geadviseerd om de salarissen te verhogen met 3,5% tot 4,5%, bovenop de doorgroei binnen de functie. Daarnaast is een tariefverhoging van 4,5% tot 6,5% aanbevolen om stijgende kosten op te vangen, vooral in verband met prijsverhogingen door softwareleveranciers, die in 2025 een sterke stijging verwachten door te voeren.

Herziening salaristabel

De salarisadviestabel is aangepast aan de hand van het recente loonkloofonderzoek, uitgevoerd door Full Finance en ABN AMRO. Deze aanpassing is bedoeld om te zorgen voor een eerlijke en marktconforme beloningsstructuur die recht doet aan de dynamiek binnen de sector.

Conclusie: de sector is optimistisch, er is ruimte voor tariefstijgingen, maar toch ook voorzichtigheid

Het sentiment is positief, met uitzondering wat betreft het verkrijgen van gekwalificeerd personeel. De rendementen in de sector zijn over het algemeen goed, en vanwege de overvloed aan klanten is ruimte tarieven verder te verhogen, wat ook wel aangeraden wordt vanwege de stijging van automatiseringskosten. Ondanks de krappe arbeidsmarkt zijn slechts weinig kantoren van plan hun secundaire en tertiaire arbeidsvoorwaarden aan te passen, wat op een behoudende houding van de sector duidt.

Arjen Schutte, werkzaam bij Full Finance is eindverantwoordelijke voor het benchmarkonderzoek. Het volledige rapport is op te vragen via benchmark@fullfinance.nl.