Belastingdienst verduidelijkt gevolgen tariefswijziging innovatiebox

De Belastingdienst wijst op de gevolgen van de tariefswijziging van de innovatiebox van 5 naar 7 procent per 1 januari 2018. Als het boekjaar van een onderneming gelijk is aan het kalenderjaar 2018 geldt het effectieve tarief van 7 procent over de voordelen behaald met innovatieve activiteiten. Als een onderneming een gebroken boekjaar 2017/2018 heeft en het innovatievoordeel gelijkmatig over het jaar gerealiseerd wordt, bijvoorbeeld omdat de afpelmethode wordt toepast, wordt het tarief gecompartimenteerd. Dat wil zeggen dat het wordt verdeeld over het aantal dagen voor en na de tariefswijziging.

Op de website van de Belastingdienst staan rekenvoorbeelden:

Incidenteel voordeel (bij gebroken boekjaar 2017/2018)

Is het voordeel incidenteel? Neem dan contact op met een van de Aanspreekpunten Innovatiebox.

Aanpassing

Staatssecretaris Snel van Financiën meldde onlangs nog in een brief aan de Tweede Kamer het effectieve tarief van de innovatiebox per 1 maart aan te gaan passen. Het tarief van 7% wordt voortaan ook toegepast op voordelen op immateriële activa die zijn voortgebracht voor 1 juli 2016. Hij heft hiermee het verschil op dat sinds 1 januari 2018 is ontstaan tussen de voordelen uit deze, onder overgangsrecht vallende, immateriële activa en de andere immateriële activa die onder de innovatiebox vallen.

